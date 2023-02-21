Безробітним заплатили за відновлення країни мільйони гривень — що відомо

Роботу оплатили майже 6,5 тисячі осіб

Українським безробітним, які долучилися до "Армії відновлення", заплатили за виконані роботи з відновлення країни 40 млн гривень. Йдеться про майже 6,5 тисячі осіб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Як працює "Армія відновлення"

Як зазначається, до суспільно-корисних робіт залучили найбільше людей у Полтавській області — 2018 осіб.

Далі за кількістю осіб йде Київщина — 1099 осіб, Сумщина — 1064 особи та Донеччина — 938 осіб. Мінімальний обсяг оплати робітника становить 6,7 тис. грн.

Нещодавно такі роботи розпочали у Миколаївській області, яка стала одинадцятим регіоном, що долучився до проєкту.

"З початку цього року долучилися ще майже 3 тисячі безробітних. Загалом з початку його старту восени 2022 року майже 6,5 тисячі безробітних отримали від держави оплату за виконання робіт з відновлення на загальну суму 40 млн грн", — повідомили у відомстві.

Які роботи виконують безробітні

Безробітних громадян залучають до розбору завалів та відновлення будинків, пошкоджених під час війни, облаштування підвальних приміщень під укриття, фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовослужбовцям, плетіння маскувальних сіток, надання соцпослуг в Пунктах незламності.

Проєкт "Армія відновлення" запрацював наприкінці жовтня минулого року. Структура складається здебільшого із офіційно зареєстрованих безробітних та внутрішньо переміщених осіб. Зі всіма, хто долучається до "Армії відновлення", укладають трудові договори, згідно з КЗпП.

Нагадаємо, в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.