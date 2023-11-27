В Чехии украинские беженцы заплатили больше налогов, чем получили помощи

Женщина работает на заводе. Иллюстративное фото: poland-ukraine.com.ua

В 2023 году украинские беженцы в Чехии заплатят налоги, сумма которых больше, чем объем социальной помощи. Как известно, в стране работает около 60% переселенцев из Украины в возрасте от 18 до 65 лет.

Об этом заявил министр труда Чехии Мариан Юречко во время пресс-конференции после встречи с депутатом немецкого парламента Зеппом Мюллером, пишет ČTK.

Читайте также:

Пример для Европы

Он отметил, что в Германии этот показатель достигает всего 9%.

По его словам, Чехия может стать для других стран ЕС хорошим примером по трудоустройству беженцев.

"Мы страна, в которой приходится наибольшее количество беженцев из Украины на душу населения. У нас очень хорошо идут процессы адаптации и интеграции, а также включение рынка труда. Мы корректируем правила, чтобы как можно быстрее интегрировать украинских беженцев. На этой неделе на рынке труда активно работало больше 122 тысячи украинских беженцев. И это количество постоянно растет", — подчеркнул министр труда.

Сумма налогов, которую заплатят беженцы из Украины

Однако конкретной суммы, которую заплатят беженцы, он не назвал.

"В этом году сумма, которую они заплатят в виде налогов, будет выше, чем та, которую государство потратит на их поддержку", — добавил Мариан Юречка.

В Министерстве труда и социальных вопросов ранее сообщали, что в настоящее время чешские визы защиты имеют около 360 тысяч украинцев.

Напомним, около шести миллионов украинских граждан с начала полномасштабной войны уехали за границу, большинство из них нашли там работу. Однако не во всех странах трудоустройство доступно одинаково. Мы рассказали, где найти работу легче всего.