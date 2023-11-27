Працевлаштування у ЄС — в яких країнах найбільше біженців мають роботу

Українські біженці. Фото: zn.ua

Близько шести мільйонів українських громадян з початку повномасштабної війни виїхали за кордон, більшість з них знайшли там роботу. Проте не в усіх країнах працевлаштування доступне однаково.

Такі дані містяться у звіті єврокомісара з питань зайнятості й соціальних прав.

Читайте також:

Де працевлаштовуються українці

Як зазначається, близько 60% українських біженців мають роботу в 11 державах східної й центральної Європи.

Найбільша частка співвітчизників, які працевлаштувалися, у сусідній Польщі, де і до війни було найбільше українських заробітчан. Саме в Польщі вже мають роботу 65% громадян України працездатного віку. Загалом у цій країні отримали тимчасовий захист близько 950 тисяч українців.

Далі за відсотком працевлаштованих громадян йде Велика Британія. У цій країні працевлаштувався понад 60% українців із 246,8 тисячі.

Чимало українців працевлаштували Швеція, Литва й Чехія. Там вдалося знайти роботу більш ніж половині біженців з України. Зокрема, Швеція надала притулок для понад 41 тисячі співвітчизників. Частка працевлаштованих — 56%.

Литва, що надала захист для 50,7 тисячі біженців з України, запропонувала роботу для 53%. Чехія, яка прийняла 368,7 тисячі українських громадян, дала роботу 50,7%.

Також 46% біженців працюють у Данії, Нідерландах та Естонії. До третини отримали робочі місця в Ірландії, а також у Франції.

Що ще відомо

Нагадаємо, українські біженці у Німеччині зможуть отримувати тамтешню пенсію. Проте для цього потрібно відповідати високим вимогам.

Також ми писали, що Румунія пропонує низку привабливих вакансій для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні. Оскільки відбувається конкуренція за робочі руки, готові брати на роботу українців без досвіду та знання мови.