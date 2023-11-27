Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow У Чехії українські біженці сплатили більше податків, аніж отримали допомоги arrow

У Чехії українські біженці сплатили більше податків, аніж отримали допомоги

27 листопада 2023 13:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Чехії українські біженці сплатили більше податків, аніж отримали допомоги
Жінка працює на заводі. Ілюстративне фото: poland-ukraine.com.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У 2023 році українські біженці в Чехії заплатять податки, сума яких є більшою, ніж обсяг соціальної допомоги. Як відомо, у країні працює приблизно 60% переселенців з України віком від 18 до 65 років.

Про це заявив міністр праці Чехії Маріан Юречка під час прес-конференції після зустрічі із депутатом німецького парламенту Зеппом Мюллером, пише ČTK.

Читайте також:

Приклад для Європи

Він зауважив, що у Німеччині цей показник сягає лише 9%.

За його словами, Чехія може стати для інших країн ЄС гарним прикладом з працевлаштування біженців.

"Ми країна, в якій припадає найбільша кількість біженців з України на душу населення. У нас дуже добре йдуть процеси адаптації та інтеграції, а також включення ринку праці. Ми коригуємо правила, щоб якнайшвидше інтегрувати українських біженців. Цього тижня на ринку праці активно працювало понад 122 тисячі українських біженців. І ця кількість постійно зростає", — наголосив міністр праці.

Сума податків, яку сплатять біженці з України

Проте конкретної суми, яку заплатять біженці, він не назвав.

"Цього року сума, яку вони заплатять у вигляді податків, буде вищою, ніж та, яку держава витратить на їхню підтримку", — додав Маріан Юречка.

У Міністерстві праці та соціальних питань раніше повідомляли, що наразі чеські візи захисту мають приблизно 360 тисяч українців. 

Нагадаємо, близько шести мільйонів українських громадян з початку повномасштабної війни виїхали за кордон, більшість з них знайшли там роботу. Проте не в усіх країнах працевлаштування доступне однаково. Ми розповіли, де з знайти роботу найлегше

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

Актуальне по темі