У Чехії українські біженці сплатили більше податків, аніж отримали допомоги

Жінка працює на заводі. Ілюстративне фото: poland-ukraine.com.ua

У 2023 році українські біженці в Чехії заплатять податки, сума яких є більшою, ніж обсяг соціальної допомоги. Як відомо, у країні працює приблизно 60% переселенців з України віком від 18 до 65 років.

Про це заявив міністр праці Чехії Маріан Юречка під час прес-конференції після зустрічі із депутатом німецького парламенту Зеппом Мюллером, пише ČTK.

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Приклад для Європи

Він зауважив, що у Німеччині цей показник сягає лише 9%.

За його словами, Чехія може стати для інших країн ЄС гарним прикладом з працевлаштування біженців.

"Ми країна, в якій припадає найбільша кількість біженців з України на душу населення. У нас дуже добре йдуть процеси адаптації та інтеграції, а також включення ринку праці. Ми коригуємо правила, щоб якнайшвидше інтегрувати українських біженців. Цього тижня на ринку праці активно працювало понад 122 тисячі українських біженців. І ця кількість постійно зростає", — наголосив міністр праці.

Сума податків, яку сплатять біженці з України

Проте конкретної суми, яку заплатять біженці, він не назвав.

"Цього року сума, яку вони заплатять у вигляді податків, буде вищою, ніж та, яку держава витратить на їхню підтримку", — додав Маріан Юречка.

У Міністерстві праці та соціальних питань раніше повідомляли, що наразі чеські візи захисту мають приблизно 360 тисяч українців.

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