В чем лучше держать гривневые сбережения: советы инвесторам
По мнению основателя First Kyiv Investment Club Ивана Компана, для инвестиций в гривне лучшим сейчас вариантом действий является покупка облигаций внутреннего государственного займа или военных облигаций.
Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.
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Преимущества покупки государственных облигаций
Речь не идет о том, что покупка гособлигаций — это хороший инвестиционный инструмент. Но это самое лучшее, что сейчас есть на рынке. В том числе и потому, что в отличие от депозитов доходы от облигаций не облагаются налогом.
Однако даже доходность облигаций не компенсирует сейчас уровень инфляции. При этом сохраняются риски хранения средств в гривне.
"Гривня — это все-таки не валюта для хранения или инвестирования. Это скорее валюта для расчетов. К сожалению. Итак, если вы держите деньги в гривне, то инвестировать стоит в облигации. Потому что ставки по депозитам еще ниже", — считает финансист.
Если говорить о банковских депозитах, то лучше держать средства в иностранной валюте под небольшой процент, чем в гривне под более высокую ставку. Особенно это актуально для вкладов на длительный срок.
Для того, чтобы реально зарабатывать, нужно инвестировать в международные рынки. К сожалению, в Украине такой возможности сейчас нет. Но и до войны почти не было, констатирует собеседник Новини.LIVE.
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Более подробно о том, куда стоит инвестировать украинцам во время войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE