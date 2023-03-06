У чому краще тримати гривневі заощадження: поради інвесторам

Тримати вільні кошти в гривні ризиковано

На думку засновника First Kyiv Investment Club Івана Компана, для інвестицій в гривні найкращим зараз варіантом дій є купівля облігацій внутрішньої державної позики або військових облігацій.

Про це він розказав в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE.

Переваги купівлі державних облігацій

Мова не йде про те, що купівля держоблігацій — це гарний інвестиційний інструмент. Але це найкраще, що зараз є на ринку. Зокрема й через те, що на відміну від депозитів доходи від облігацій не оподатковуються.

Проте навіть дохідність облігацій не компенсує рівень інфляції. При цьому зберігаються ризики тримання коштів у гривні.

"Гривня — це все-таки не валюта для зберігання чи інвестування. Це швидше валюта для розрахунків. На жаль. Отже, якщо ви тримаєте гроші в гривні, то інвестувати варто в облігації. Бо ставки за депозитами ще нижчі", — вважає фінансист.

Якщо ж говорити про банківські депозити, то краще тримати кошти в іноземній валюті під невеликий процент, ніж у гривні під більш високу ставку. Особливо це актуально для вкладів на тривалий термін.

Для того ж, щоб реально заробляти, потрібно інвестувати в міжнародні ринки. На жаль, в Україні такої можливості зараз немає. Але й до війни майже не було, констатує співрозмовник Новини.LIVE.

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Більш докладно про те, куди варто інвестувати українцям під час війни, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE