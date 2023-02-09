В Дії обновили список услуг — что нового в приложении

Все сервисы касаются усыновления

В мобильном приложении и на портале государственных услуг "Дія" теперь доступны пять новых сервисов. Все они касаются усыновления детей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как новые услуги в "Дії"

Как ожидают в ведомстве, нововведения должны упростить и ускорить процессы усыновления детей в Украине.

Речь идет о таких услугах:

Усыновление: продолжение кандидатства

Такая услуга доступна украинцам, имеющим статус кандидата в усыновители. Учитывая, что заявление на усыновление ребенка действительно только год и не все успевают усыновить ребенка, новая услуга позволит продлить статус.

Приемные родители и родители-воспитатели: регистрация кандидатом

Сервисом могут воспользоваться граждане, желающие взять ребенка в семью и стать приемными родителями, а также желающие создать детский дом семейного типа. За ребенком сохраняется статус сироты, а названные родители получат поддержку от государства по уходу за несовершеннолетним.

Стать вторым родителем-воспитателем или приемным родителем

Услугой может воспользоваться человек, заключающий брак с партнером со статусом усыновителя. В таком случае приемные родители или родители-воспитатели становятся на учет как супруги.

Опека или попечительство за ребенком: регистрация кандидатом

Сервис актуален для родственников осиротевших детей, желающих стать законными опекунами или попечителями. За ребенком сохранится статус сироты, а попечитель станет официальным представителем ребенка до совершеннолетия. Однако с согласия ребенка могут усыновить и другие.

Усыновление: снятие с учета

Услуга доступна гражданам со статусом кандидата в усыновители, однако не ставшие родителями и решившие не брать на воспитание ребенка.

Как воспользоваться услугами "Дія":

нужно пройти регистрацию или авторизоваться на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

далее необходимо выбрать необходимую услугу;

после этого нужно заполнить информацию об адресе проживания, семейном положении, муже/жене и осиротевших детях;

получить данные из реестров (15 минут);

подгрузить документы;

подписать заявление КЭП и отправить на обработку.

"Заполнение данных заявления займет около 30 минут. Больше не нужно стоять в очередях и тратить недели на сбор справок — все необходимые документы подтянутся из реестров автоматически. Даже выдержку об отсутствии судимости можно получить сразу на портале Дія при оформлении указанных выше услуг", — отметили в Минсоцполитики.

Напомним, что в Украине владелец автомобиля может поделиться цифровой версией техпаспорта с родственником или другим человеком через приложение "Дія" . Это можно сделать достаточно быстро.

Также сообщалось, что украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія".