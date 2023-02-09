У Дії оновили список послуг — що нового у застосунку

Всі сервіси стосуються усиновлення

У мобільному застосунку та на порталі державних послуг "Дія" тепер доступні п'ять нових сервісів. Всі вони стосуються усиновлення дітей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Як нові послуги у "Дії"

Як очікують у відомстві, нововведення мають спростити і прискорити процеси усиновлення дітей в Україні.

Йдеться про такі послуги:

Усиновлення: продовження кандидатства

Така послуга доступна для українців, які мають статус кандидата в усиновлювачі. З огляду на те, що заява на усиновлення дитини дійсна лише рік і не всі встигають усиновити дитину, нова послуга дозволить продовжити статус.

Прийомні батьки та батьки-вихователі: реєстрація кандидатом

Сервісом можуть скористатися громадяни, які хочуть взяти дитину в родину та стати прийомними батьками, а також, які хочуть створити дитячий будинок сімейного типу. За дитиною зберігається статус сироти, а названі батьки одержать підтримку від держави для догляду за неповнолітнім.

Стати другим із батьків-вихователів чи прийомних батьків

Послугою може скористатися людина, яка укладає шлюб з партнером зі статусом усиновлювача. У такому разі прийомні батьки чи батьки-вихователі стають на облік як подружжя.

Опіка чи піклування за дитиною: реєстрація кандидатом

Сервіс актуальний для родичів осиротілих дітей, які хочуть стати законними опікунами чи піклувальниками. За дитиною збережеться статус сироти, а опікун чи піклувальник стане офіційним представником дитини до повноліття. Проте за згоди дитину можуть усиновити інші.

Усиновлення: зняття із обліку

Послуга доступна громадянам зі статусом кандидата в усиновлювачі, проте які не стали батьками і вирішили не брати на виховання дитину.

Як скористатися послугами у "Дії":

потрібно пройти реєстрацію чи авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

далі необхідно обрати необхідну послугу;

після цього треба заповнити інформацію про адресу проживання, сімейний стан, чоловіка/дружину та осиротілих дітей;

отримати дані з реєстрів (15 хв);

підвантажити документи;

підписати заяву КЕП та надіслати на опрацювання.

"Заповнення даних заяви займе близько 30 хвилин. Більше не потрібно стояти в чергах та витрачати тижні на збір довідок — усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично. Навіть, витяг про відсутність судимості можна отримати одразу на порталі Дія при оформленні зазначених вище послуг", — наголосили у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що в Україні власник автомобіля може поділитися цифровою версією техпаспорта із родичем чи іншою людиною через додаток "Дія". Це можна зробити досить швидко.

Також повідомлялося, що українцям дали можливість розмитнювати ввезені в країну автомобілі швидше. Тепер це можна робити за допомогою мобільного додатку державних послуг "Дія".