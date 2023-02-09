У Дії оновили список послуг — що нового у застосунку

У "Дії" оновили список сервісів: що нового у застосунку
У мобільному застосунку та на порталі державних послуг "Дія" тепер доступні п'ять нових сервісів. Всі вони стосуються усиновлення дітей.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
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Як нові послуги у "Дії"
Як очікують у відомстві, нововведення мають спростити і прискорити процеси усиновлення дітей в Україні.
Йдеться про такі послуги:
Усиновлення: продовження кандидатства
Така послуга доступна для українців, які мають статус кандидата в усиновлювачі. З огляду на те, що заява на усиновлення дитини дійсна лише рік і не всі встигають усиновити дитину, нова послуга дозволить продовжити статус.
Прийомні батьки та батьки-вихователі: реєстрація кандидатом
Сервісом можуть скористатися громадяни, які хочуть взяти дитину в родину та стати прийомними батьками, а також, які хочуть створити дитячий будинок сімейного типу. За дитиною зберігається статус сироти, а названі батьки одержать підтримку від держави для догляду за неповнолітнім.
Стати другим із батьків-вихователів чи прийомних батьків
Послугою може скористатися людина, яка укладає шлюб з партнером зі статусом усиновлювача. У такому разі прийомні батьки чи батьки-вихователі стають на облік як подружжя.
Опіка чи піклування за дитиною: реєстрація кандидатом
Сервіс актуальний для родичів осиротілих дітей, які хочуть стати законними опікунами чи піклувальниками. За дитиною збережеться статус сироти, а опікун чи піклувальник стане офіційним представником дитини до повноліття. Проте за згоди дитину можуть усиновити інші.
Усиновлення: зняття із обліку
Послуга доступна громадянам зі статусом кандидата в усиновлювачі, проте які не стали батьками і вирішили не брати на виховання дитину.
Як скористатися послугами у "Дії":
- потрібно пройти реєстрацію чи авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- далі необхідно обрати необхідну послугу;
- після цього треба заповнити інформацію про адресу проживання, сімейний стан, чоловіка/дружину та осиротілих дітей;
- отримати дані з реєстрів (15 хв);
- підвантажити документи;
- підписати заяву КЕП та надіслати на опрацювання.
"Заповнення даних заяви займе близько 30 хвилин. Більше не потрібно стояти в чергах та витрачати тижні на збір довідок — усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично. Навіть, витяг про відсутність судимості можна отримати одразу на порталі Дія при оформленні зазначених вище послуг", — наголосили у Мінсоцполітики.
Нагадаємо, що в Україні власник автомобіля може поділитися цифровою версією техпаспорта із родичем чи іншою людиною через додаток "Дія". Це можна зробити досить швидко.
Також повідомлялося, що українцям дали можливість розмитнювати ввезені в країну автомобілі швидше. Тепер це можна робити за допомогою мобільного додатку державних послуг "Дія".