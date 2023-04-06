Дія предлагает новую военную облигацию, посвященную Ялте — как купить

Ценные бумаги посвящены Ялте

В приложении государственных услуг "Дія" предлагают новую военную облигацию. Поскольку ОВГЗ посвящают разным городам, то на этот раз создали "Ялту".

Об этом сообщает пресс-центр Министерства цифровой трансформации Украины.

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Как отметили в ведомстве, военная облигация "Ялта" — это:

покупка ценных бумаг без комиссии и других дополнительных платежей;

гарантированный доход с выплатой 26 июня 2024;

вклад в победу.

Военные облигации являются ценными бумагами, выпускаемыми государством. Покупая их, граждане поддерживают экономику Украины, помогают армии и получают гарантированный доход.

"Мечтаете об отдыхе в Крыму? Покупайте новую военную облигацию Ялта за несколько кликов в смартфоне. И приближайте Украину к победе, а наши города к деоккупации", — говорится в сообщении.

Кроме Ялты, на выбор есть шесть других облигаций с разными процентными ставками и датами выплат.

Как инвестировать в военные облигации

Облигации отличаются по:

дате выплат — срок до 1,5 года;

процентам дохода — 11-16% годовых;

названиям в честь временно оккупированных городов и территорий. В частности, облигации носят название "Донецк", "Херсон", "Мариуполь".

Стоимость одной облигации стартует от 900 гривен. Количество — неограниченное.

Приобрести облигации в приложении можно так:

обновить приложение "Дія" до последней версии;

в услугах найти "Военные облигации";

выбрать тип облигаций под названием украинских городов или территорий;

выбрать банк или брокера, где вы хотите купить облигации.

Напомним, что Министерство цифровой трансформации Украины запустило продажу военных облигаций 3 октября 2022 года.

Также мы писали, что украинские пенсионеры могут подавать заявления на назначение выплат дистанционно. Это возможно благодаря "Дії. Підпис".