Дія предлагает новую военную облигацию, посвященную Ялте — как купить

В "Дії" предлагают новую военную облигацию, посвященную Ялте: как внести вклад в победу
В приложении государственных услуг "Дія" предлагают новую военную облигацию. Поскольку ОВГЗ посвящают разным городам, то на этот раз создали "Ялту".
Об этом сообщает пресс-центр Министерства цифровой трансформации Украины.
Что известно об ОВГЗ "Ялта"
Как отметили в ведомстве, военная облигация "Ялта" — это:
- покупка ценных бумаг без комиссии и других дополнительных платежей;
- гарантированный доход с выплатой 26 июня 2024;
- вклад в победу.
Военные облигации являются ценными бумагами, выпускаемыми государством. Покупая их, граждане поддерживают экономику Украины, помогают армии и получают гарантированный доход.
"Мечтаете об отдыхе в Крыму? Покупайте новую военную облигацию Ялта за несколько кликов в смартфоне. И приближайте Украину к победе, а наши города к деоккупации", — говорится в сообщении.
Кроме Ялты, на выбор есть шесть других облигаций с разными процентными ставками и датами выплат.
Как инвестировать в военные облигации
Облигации отличаются по:
- дате выплат — срок до 1,5 года;
- процентам дохода — 11-16% годовых;
- названиям в честь временно оккупированных городов и территорий. В частности, облигации носят название "Донецк", "Херсон", "Мариуполь".
Стоимость одной облигации стартует от 900 гривен. Количество — неограниченное.
Приобрести облигации в приложении можно так:
- обновить приложение "Дія" до последней версии;
- в услугах найти "Военные облигации";
- выбрать тип облигаций под названием украинских городов или территорий;
- выбрать банк или брокера, где вы хотите купить облигации.
Напомним, что Министерство цифровой трансформации Украины запустило продажу военных облигаций 3 октября 2022 года.
Также мы писали, что украинские пенсионеры могут подавать заявления на назначение выплат дистанционно. Это возможно благодаря "Дії. Підпис".