Дія пропонує нову військову облігацію, присвячену Ялті — як купити

У "Дії" пропонують нову військову облігацію, присвячену Ялті: як зробити внесок у перемогу
У застосунку державних послуг "Дія" пропонують нову військову облігацію. Оскільки ОВДП присвячують різним містам, то цього разу створили "Ялту".
Про це повідомляє пресцентр Міністерства цифрової трансформації України.
Що відомо про ОВДП "Ялта"
Як зазначили у відомстві, військова облігація "Ялта" — це:
- купівля цінних паперів без комісії та інших додаткових платежів;
- гарантований дохід із виплатою 26 червня 2024 року;
- внесок у перемогу.
Військові облігації є цінними паперами, які випускає держава. Купуючи їх, громадяни підтримують економіку України, допомагають армії та отримують гарантований дохід.
"Мрієте про відпочинок у Криму? Купуйте нову військову облігацію Ялта за кілька кліків у смартфоні. І наближайте Україну до перемоги, а наші міста — до деокупації", — йдеться у повідомленні.
Окрім Ялти, на вибір є шість інших облігацій з різними відсотковими ставками та датами виплат.
Як інвестувати у військові облігації
Облігації відрізняться за:
- датою виплат — термін до 1,5 року;
- відсотками доходу — 11-16% річних;
- назвами на честь тимчасово окупованих міст і територій. Зокрема, облігації звуться "Донецьк", "Херсон", "Маріуполь".
Вартість однієї такої облігації стартує від 900 гривень. Кількість — необмежена.
Придбати облігації у застосунку можна так:
- оновити застосунок "Дія" до останньої версії;
- у послугах знайти "Військові облігації";
- обрати тип облігацій за назвою українських міст чи територій;
- вибрати банк чи брокера, де хочете купити облігації.
Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України запустило продаж військових облігацій 3 жовтня 2022 року.
Також ми писали, що українські пенсіонери можуть подавати заяви на призначення виплат дистанційно. Це можливо завдяки "Дія.Підпис".