Дія пропонує нову військову облігацію, присвячену Ялті — як купити

Цінні папери присвячені Ялті

У застосунку державних послуг "Дія" пропонують нову військову облігацію. Оскільки ОВДП присвячують різним містам, то цього разу створили "Ялту".

Про це повідомляє пресцентр Міністерства цифрової трансформації України.

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Як зазначили у відомстві, військова облігація "Ялта" — це:

купівля цінних паперів без комісії та інших додаткових платежів;

гарантований дохід із виплатою 26 червня 2024 року;

внесок у перемогу.

Військові облігації є цінними паперами, які випускає держава. Купуючи їх, громадяни підтримують економіку України, допомагають армії та отримують гарантований дохід.

"Мрієте про відпочинок у Криму? Купуйте нову військову облігацію Ялта за кілька кліків у смартфоні. І наближайте Україну до перемоги, а наші міста — до деокупації", — йдеться у повідомленні.

Окрім Ялти, на вибір є шість інших облігацій з різними відсотковими ставками та датами виплат.

Як інвестувати у військові облігації

Облігації відрізняться за:

датою виплат — термін до 1,5 року;

відсотками доходу — 11-16% річних;

назвами на честь тимчасово окупованих міст і територій. Зокрема, облігації звуться "Донецьк", "Херсон", "Маріуполь".

Вартість однієї такої облігації стартує від 900 гривень. Кількість — необмежена.

Придбати облігації у застосунку можна так:

оновити застосунок "Дія" до останньої версії;

у послугах знайти "Військові облігації";

обрати тип облігацій за назвою українських міст чи територій;

вибрати банк чи брокера, де хочете купити облігації.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України запустило продаж військових облігацій 3 жовтня 2022 року.

Також ми писали, що українські пенсіонери можуть подавати заяви на призначення виплат дистанційно. Це можливо завдяки "Дія.Підпис".