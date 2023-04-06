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У "Дії" пропонують нову військову облігацію, присвячену Ялті: як зробити внесок у перемогу

6 квітня 2023 07:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Дія пропонує нову військову облігацію, присвячену Ялті — як купити
Цінні папери присвячені Ялті
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У застосунку державних послуг "Дія" пропонують нову військову облігацію. Оскільки ОВДП присвячують різним містам, то цього разу створили "Ялту".

Про це повідомляє пресцентр Міністерства цифрової трансформації України.

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Що відомо про ОВДП "Ялта"

Як зазначили у відомстві, військова облігація "Ялта" — це:

  • купівля цінних паперів без комісії та інших додаткових платежів;
  • гарантований дохід із виплатою 26 червня 2024 року;
  • внесок у перемогу.

Військові облігації є цінними паперами, які випускає держава. Купуючи їх, громадяни підтримують економіку України, допомагають армії та отримують гарантований дохід.

"Мрієте про відпочинок у Криму? Купуйте нову військову облігацію Ялта за кілька кліків у смартфоні. І наближайте Україну до перемоги, а наші міста — до деокупації", — йдеться у повідомленні.

Окрім Ялти, на вибір є шість інших облігацій з різними відсотковими ставками та датами виплат.

Як інвестувати у військові облігації

Облігації відрізняться за:

  • датою виплат — термін до 1,5 року;
  • відсотками доходу — 11-16% річних;
  • назвами на честь тимчасово окупованих міст і територій. Зокрема, облігації звуться "Донецьк", "Херсон", "Маріуполь".

Вартість однієї такої облігації стартує від 900 гривень. Кількість — необмежена.

Придбати облігації у застосунку можна так:

  • оновити застосунок "Дія" до останньої версії;
  • у послугах знайти "Військові облігації";
  • обрати тип облігацій за назвою українських міст чи територій;
  • вибрати банк чи брокера, де хочете купити облігації.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України запустило продаж військових облігацій 3 жовтня 2022 року.

Також ми писали, що українські пенсіонери можуть подавати заяви на призначення виплат дистанційно. Це можливо завдяки "Дія.Підпис".

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