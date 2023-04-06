Пенсію можна оформити дистанційно — як це зробити через Дія.Підпис

Це можна зробити на сайті е-послуг Пенсійного фонду

Українські пенсіонери можуть подавати заяви на призначення виплат дистанційно. Це можливо завдяки "Дія.Підпису".

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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У відомстві розповіли, що віддалено можна оформити пенсію, якщо є кваліфікований електронний підпис (КЕП), а в разі його відсутності, це можна зробити через "Дія.Підпис". Таку можливість надано на сайті е-послуг Пенсійного фонду України (ПФУ)



Покрокова інструкція:

громадянин має зареєструватися у застосунку "Дія", активувавши "Дія.Підпис";

на сайті е-послуг Пенсійного Фонду вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії";

прочитати інформацію та натиснути "Вхід";

увійти в особистий кабінет за допомогою "Дія.Підпису";

у вікні "Щодо пенсійного забезпечення" натиснути вкладку "Заява на призначення пенсії";

погодитись на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання сповіщень про опрацювання заяви;

натиснути "Продовжити", обравши вид пенсії (як приклад, "Пенсія за віком");

заповнити анкету, надавши згоду на передачу/обробку персональної інформації;

додати скан-копії необхідних документів, список яких наведений перед формуванням заяви.

Після цього на екрані має з’явитися заповнена форма заяви щодо призначення пенсії. За потреби форму можна відредагувати.

Вкінці дану заяву потрібно завізувати "Дія.Підписом" та відправити, натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".

Дистанційна зміна реквізитів

Також українські пенсіонери можуть дистанційно змінювати банківські реквізити чи адресу проживання для отримання виплат на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Щоб змінити виплатні реквізити, потрібно:

авторизуватися у власному кабінеті, увівши кваліфікований електронного підпису або ID-банкінгу;

у боковій панелі ліворуч знайти розділ "Пенсіонерам";

обрати пункт "Внесення змін до е-пенсійної справи";

натиснути "Заява на зміну виплатних реквізитів";

внести всі дані у поля заяви та додати скан-копії документів (паспорт, ідентифікаційний код, довідки про відкритий рахунок у фінустанові);

дати згоду на передачу й обробку персональної інформації;

підписати заяву електронним підписом;

відправити.

Нагадаємо, ми писали, що у 2023 році пенсіонерам продовжать здійснювати доплати навіть попри те, що загального підвищення виплат не буде у зв'язку з економією коштів на тлі війни. Йдеться про доплати чотирьом категоріям громадян.

Поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.