В ДТЭК назвали область, которая надежно подготовлена к зиме
В Украине идет активная подготовка объектов энергетики к зимнему периоду с целью окончательного ремонта от предыдущих и уменьшения последствий возможных новых российских атак. Теперь стало известно, какую область надежно подготовили к зиме.
Об этом сообщает ДТЭК.
В какой области ДТЭК завершили работы по подготовке к зиме
Отмечается, что энергетики успешно завершили модернизацию пяти энергетических объектов в наиболее энергодефицитных районах Киевской области, а именно:
- Обуховском,
- Бучанском,
- Броварской.
"Такие меры повысят надежность электропитания жителей и социально важных объектов в области", — говорится в сообщении.
В ДТЭК также добавили, что в ходе обновлений удалось:
- построить новые линии;
- обновить трансформаторы;
- установить ограничители перенапряжения;
- реконструировать системы релейной защиты и прочее.
Напомним, что в ДТЭК рассказали о готовности к зиме. Энергетики рассказали, выполнили ли ремонты всех энергоблоков теплоэлектростанций, запланированных к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.
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