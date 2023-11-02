В ДТЭК назвали область, которая надежно подготовлена к зиме

Энергетики ремонтируют поврежденное оборудование. Фото: ДТЭК

В Украине идет активная подготовка объектов энергетики к зимнему периоду с целью окончательного ремонта от предыдущих и уменьшения последствий возможных новых российских атак. Теперь стало известно, какую область надежно подготовили к зиме.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Отмечается, что энергетики успешно завершили модернизацию пяти энергетических объектов в наиболее энергодефицитных районах Киевской области, а именно:

Обуховском,

Бучанском,

Броварской.

"Такие меры повысят надежность электропитания жителей и социально важных объектов в области", — говорится в сообщении.

В ДТЭК также добавили, что в ходе обновлений удалось:

построить новые линии;

обновить трансформаторы;

установить ограничители перенапряжения;

реконструировать системы релейной защиты и прочее.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ДТЭК - официальный канал"

Напомним, что в ДТЭК рассказали о готовности к зиме. Энергетики рассказали, выполнили ли ремонты всех энергоблоков теплоэлектростанций, запланированных к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.