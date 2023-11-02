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У ДТЕК назвали область, яка надійно підготовлена до зими

2 листопада 2023 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У ДТЕК назвали область, яка надійно підготовлена до зими
Енергетики ремонтують пошкоджене обладнання. Фото: ДТЕК
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні відбувається активна підготовка об'єктів енергетики до зимового періоду з метою остаточного ремонту від попередніх та зменшення наслідків ймовірних нових російських атак. Наразі стало відомо, яку області надійно підготували до зими.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Зазначається, що енергетики успішно завершили модернізацію п'яти енергетичних об'єктів у найбільш енергодефіцитних районах Київської області, а саме:

  • Обухівському,
  • Бучанському,
  • Броварському. 

"Такі заходи підвищать надійність електроживлення мешканців та соціально важливих об'єктів в області", — йдеться в повідомленні. 

У ДТЕК також додали, що в ході оновлень вдалось: 

  • збудувати нові лінії;
  • оновити трансформатори;
  • встановити обмежувачі перенапруги;
  • реконструювати системи релейного захисту та інше.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ДТЕК — офіційний канал"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Нагадаємо, що в ДТЕК розповіли про готовність до зими. Енергетики розповіли, чи виконали ремонти всіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.

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