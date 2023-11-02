У ДТЕК назвали область, яка надійно підготовлена до зими

Енергетики ремонтують пошкоджене обладнання. Фото: ДТЕК

В Україні відбувається активна підготовка об'єктів енергетики до зимового періоду з метою остаточного ремонту від попередніх та зменшення наслідків ймовірних нових російських атак. Наразі стало відомо, яку області надійно підготували до зими.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Зазначається, що енергетики успішно завершили модернізацію п'яти енергетичних об'єктів у найбільш енергодефіцитних районах Київської області, а саме:

Обухівському,

Бучанському,

Броварському.

"Такі заходи підвищать надійність електроживлення мешканців та соціально важливих об'єктів в області", — йдеться в повідомленні.

У ДТЕК також додали, що в ході оновлень вдалось:

збудувати нові лінії;

оновити трансформатори;

встановити обмежувачі перенапруги;

реконструювати системи релейного захисту та інше.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Нагадаємо, що в ДТЕК розповіли про готовність до зими. Енергетики розповіли, чи виконали ремонти всіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.