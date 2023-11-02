У ДТЕК назвали область, яка надійно підготовлена до зими
В Україні відбувається активна підготовка об'єктів енергетики до зимового періоду з метою остаточного ремонту від попередніх та зменшення наслідків ймовірних нових російських атак. Наразі стало відомо, яку області надійно підготували до зими.
Про це повідомляє ДТЕК.
В якій області ДТЕК завершили роботи з підготовки до зими
Зазначається, що енергетики успішно завершили модернізацію п'яти енергетичних об'єктів у найбільш енергодефіцитних районах Київської області, а саме:
- Обухівському,
- Бучанському,
- Броварському.
"Такі заходи підвищать надійність електроживлення мешканців та соціально важливих об'єктів в області", — йдеться в повідомленні.
У ДТЕК також додали, що в ході оновлень вдалось:
- збудувати нові лінії;
- оновити трансформатори;
- встановити обмежувачі перенапруги;
- реконструювати системи релейного захисту та інше.
Нагадаємо, що в ДТЕК розповіли про готовність до зими. Енергетики розповіли, чи виконали ремонти всіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.
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