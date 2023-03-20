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В Финском заливе сотни неизвестных танкеров переправляют нефть рф: чем это грозит

20 марта 2023 10:41
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Все танкеры в плохом техническом состоянии, что несет риск экологии
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В Финском заливе зафиксированы сотни неидентифицированных танкеров, перенаправляющих нефть в рф. Это произошло после того, как страны G7 установили предел цен на так называемое "черное золото" россии.

Об этом пишет Euractiv.

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Введенные санкции против россии заставили официальную москву увеличить дальние перевозки с использованием сомнительных судов. Однако появление сотен неизвестных танкеров уже в перегруженном Финском заливе увеличило риски для безопасности мореходства и окружающей среды.

Так, в случае аварии и разлива нефти все последствия могут лечь на такие страны, как Финляндия и Эстония, поскольку власти не знают, застрахованы ли эти сомнительные танкеры должным образом.

"По нашим оценкам, на некоторых из этих судов работает команда, которая, возможно, раньше не плавала в этом районе. Это создает риск несчастного случая", — заявил капитан-лейтенант Туомас Луукконен по береговой охране Финского залива.

Напомним, ранее мы писали, что Эстония, Литва и Польша призывают снизить предельную цену на российскую нефть, чтобы кремль не мог финансировать войну в Украине.

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