У Фінській затоці сотні невідомих танкерів переправляють нафту рф: чим це загрожує

Всі танкери у поганому технічному стані, що несе ризик екології

У Фінській затоці зафіксовано сотні неідентифікованих танкерів, які перенаправляють нафту рф. Це сталося після того, як країни G7 встановили межу цін на так зване "чорне золото" рф.

Про це пише Euractiv.

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Запроваджені санкції проти росії змусили офіційну москву збільшити далекі перевезення з використанням сумнівних суден. Однак поява сотень невідомих танкерів уже в перевантаженій Фінській затоці збільшила ризики для безпеки мореплавства і навколишнього середовища.

Так, у разі аварії та розливу нафти всі наслідки можуть лягти на такі країни, як Фінляндія та Естонія, оскільки влада не знає, чи застраховані ці сумнівні танкери належним чином.

"За нашими оцінками, на деяких із цих суден працює команда, яка, можливо, раніше не плавала в цьому районі. Це створює ризик нещасного випадку", — заявив капітан-лейтенант Туомас Луукконен із берегової охорони Фінської затоки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Естонія, Литва і Польща закликають знизити граничну ціну на російську нафту, щоб кремль не міг фінансувати війну в Україні.