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В Фонде госимущества рассказали, когда распродадут все спиртзаводы

10 февраля 2023 11:18
lis.jpg - Ксения Лисновская
Приватизация спиртзаводов — сколько заводов осталось продать
Речь идет о приватизации еще 26 заводов
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Фонде государственного имущества Украины анонсировали полную распродажу спиртовых заводов в 2023 году. Речь идет о приватизации еще 26 заводов.

Об этом сообщает пресс-центр Фонда госимущества в Facebook.

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Как рассказали в Фонде, первый спиртзавод был сбыт на приватизационном аукционе в ноябре 2020 года. С молотка пустили Немировский спиртзавод за 55 млн гривен. Его выкупил "ЛВН Лимитед", известный брендом Nemiroff.

За 2,5 года провели 39 аукционов, что позволило наполнить бюджет на более чем 2 млрд гривен. Также приватизация позволила привлечь частные инвестиции в сферу, сократив таким образом теневое производство. В торгах приняли участие 133 предпринимателя, а стартовая цена на аукционах возрастала в 2,4 раза.

"Впереди мы планируем приватизировать еще 26 спиртзаводов. В этом году планируем завершить приватизацию спиртзаводов и привлечь дополнительные средства в поддержку Сил Обороны", добавили в Фонде госимущества.

Эксперты против приватизации во время войны

Как утверждают эксперты, идея проведения приватизации во время войны рисковая, ведь есть угроза продать важные объекты за бесценок: достойных покупателей предприятий во время войны не будет, ведь иностранные инвесторы не рискнут. Также опровергают расхожее мнение, что "все госпредприятия работают неэффективно".

"Приватизировать крупные объекты во время войны — не лучший вариант. Большие активы в настоящее время стоят копейки — конечно, из-за военных рисков. Продажа крупных государственных предприятий именно сейчас очень выгодна тем лицам, которые хотят приобрести имущество за бесценок", — отмечают специалисты.

Ранее мы писали, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) после продажи морского торгового порта Усть-Дунайск готовится выставить на приватизацию очередной порт. На этот раз речь идет о Белгороде-Днестровском морпорте.

Напомним, ранее Верховная Рада упростила приватизацию ряда государственных предприятий, имеющих многомиллионные налоговые долги. Такие объекты можно будет приобрести без согласия налоговых органов при уплате долга.

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