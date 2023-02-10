Приватизация спиртзаводов — сколько заводов осталось продать

В Фонде госимущества рассказали, когда распродадут все спиртзаводы
В Фонде государственного имущества Украины анонсировали полную распродажу спиртовых заводов в 2023 году. Речь идет о приватизации еще 26 заводов.
Об этом сообщает пресс-центр Фонда госимущества в Facebook.
-
В результате обстрела Харькова ранены 8 человек
-
Подоляк на фоне массированного обстрела рф призвал Запад дать Украине ракеты большой дальности
-
HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО
-
Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук
-
В Украине завершилась масштабная воздушная тревога: последствия ракетной атаки рф
-
Ощадбанк снимает комиссию с неактивированных карт украинцев: детали
-
Кличко рассказал, сколько сегодня ракет сбили над Киевом
-
Во Львовской области обезвреживают вражескую ракету: движение транспортных средств перекрыли
-
Юрист объяснил, почему будет нелегко конфисковать в пользу Украины активы российских олигархов
-
В Хмельницкой области в результате ракетной атаки пострадал объект критической инфраструктуры
Сколько получил госбюджет от продаж спиртзаводов
Как рассказали в Фонде, первый спиртзавод был сбыт на приватизационном аукционе в ноябре 2020 года. С молотка пустили Немировский спиртзавод за 55 млн гривен. Его выкупил "ЛВН Лимитед", известный брендом Nemiroff.
За 2,5 года провели 39 аукционов, что позволило наполнить бюджет на более чем 2 млрд гривен. Также приватизация позволила привлечь частные инвестиции в сферу, сократив таким образом теневое производство. В торгах приняли участие 133 предпринимателя, а стартовая цена на аукционах возрастала в 2,4 раза.
"Впереди мы планируем приватизировать еще 26 спиртзаводов. В этом году планируем завершить приватизацию спиртзаводов и привлечь дополнительные средства в поддержку Сил Обороны", — добавили в Фонде госимущества.
Эксперты против приватизации во время войны
Как утверждают эксперты, идея проведения приватизации во время войны рисковая, ведь есть угроза продать важные объекты за бесценок: достойных покупателей предприятий во время войны не будет, ведь иностранные инвесторы не рискнут. Также опровергают расхожее мнение, что "все госпредприятия работают неэффективно".
"Приватизировать крупные объекты во время войны — не лучший вариант. Большие активы в настоящее время стоят копейки — конечно, из-за военных рисков. Продажа крупных государственных предприятий именно сейчас очень выгодна тем лицам, которые хотят приобрести имущество за бесценок", — отмечают специалисты.
Ранее мы писали, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) после продажи морского торгового порта Усть-Дунайск готовится выставить на приватизацию очередной порт. На этот раз речь идет о Белгороде-Днестровском морпорте.
Напомним, ранее Верховная Рада упростила приватизацию ряда государственных предприятий, имеющих многомиллионные налоговые долги. Такие объекты можно будет приобрести без согласия налоговых органов при уплате долга.