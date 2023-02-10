Приватизація спиртзаводів — скільки заводів залишилось продати

Йдеться про приватизацію ще 26 заводів

У Фонді державного майна України анонсували повний розпродаж спиртових заводів у 2023 році. Йдеться про приватизацію ще 26 заводів.

Про це повідомляє пресцентр Фонду держмайна у Facebook.

Скільки отримав держбюджет від продажу спиртзаводів

Як розповіли у Фонді, перший спиртзавод збули на приватизаційному аукціоні у листопаді 2020 року. З молотка пустили Немирівський спиртзавод за 55 млн гривень. Його викупив "ЛВН Лімітед", відомий брендом Nemiroff.

За 2,5 роки провели 39 аукціонів, що дозволило наповнити на більше ніж 2 млрд гривень. Також приватизація дозволила залучити приватні інвестиції у сферу, скоротивши таким чином тіньове виробництво. У торгах взяли участь 133 підприємці, а стартова ціна під час аукціонів зростала у 2,4 раза.

"Попереду ми плануємо приватизувати ще 26 спиртзаводів. Цього року плануємо завершити приватизацію спиртзаводів та залучити додаткові кошти на підтримку Сил Оборони", — додали у Фонді держмайна.

Експерти проти приватизації під час війни

Як стверджують експерти, ідея проведення приватизації під час війни ризикова, адже є загроза продати важливі об'єкти за безцінь: гідних покупців підприємств під час війни не буде, адже іноземні інвестори не ризикнуть. Також спростовують поширену думку, що "всі держпідприємства працюють неефективно".

"Приватизувати великі об’єкти під час війни — не найкращий варіант. Великі активи в цей час коштують копійки — звісно, через воєнні ризики. Продаж великих державних підприємств саме зараз дуже вигідний тим особам, які хочуть придбати майно за безцінь", — наголошують фахівці.

Раніше ми писали, що Фонд державного майна України (ФДМУ) після продажу морського торговельного порту Усть-Дунайськ готується виставити на приватизацію черговий порт. Цього разу йдеться про Білгород-Дністровський морпорт.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада спростила приватизацію низки державних підприємств, які мають багатомільйонні податкові борги. Такі об'єкти можна буде придбати без згоди податкових органів за умови сплати боргу.