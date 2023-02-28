Новая почта за границей — в компании озвучили, где откроют отделение

В каких странах заработает "Новая почта": в компании озвучили дальнейшие планы
Украинский почтовый оператор "Новая почта" планирует расширять присутствие за границей в 2023 году. Там уточнили, в каких странах намерены открыть офисы.
Об этом рассказал операционный директор "Новой почты" Евгений Тафийчук, пишет "Фокус".
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Где сейчас представлена Nova Post
Как рассказал представитель компании, до войны с россией группа компаний "Новая почта" развивала направление международной доставки. Для этого в 2015 году открыли компанию "Новая почта Глобал", которая занимается доставкой отправлений по всему миру и предлагает сервис NP Shopping — доставку товаров из иностранных онлайн-магазинов.
Во время войны международный бизнес компании перешел на новый этап — с октября прошлого года "Новая почта" открыла первое отделение в Варшаве. Сейчас в Польше насчитывается 19 отделений:
- Варшаве — пять отделений, одно грузовое;
- Краковы — два;
- Люблине — два;
- Гданьске — два;
- Вроцлаве — два;
- Познанные — два;
- Жешуве — одно;
- Лодзе — одно;
- Катовице — одно.
За границей компания работает под брендом Nova Post.
"Большим триггером для дальнейших шагов стала миграция украинцев от войны. Мы смотрели, куда поехали наши соотечественники, и обратили внимание на Польшу, где находятся около 3 млн украинцев. Оттуда мы получали много запросов относительно наших услуг. И тогда мы приняли решение о выходе на этот рынок", — объяснил он.
Дальнейшие планы
Компания "Новая почта" планирует стать международной. Намерена масштабироваться, выйдя на крупнейшие рынки Европы, Соединенных Штатов и Китая. Этот путь начнется с Европы. Новые офисы откроются в:
- Польше;
- Германии;
- Румынии;
- Чехии;
- Литве;
- Латвии;
- Эстонии.
Напомним, ранее "Новая почта" анонсировала выход на рынки двух стран Европейского Союза. К лету обещают открыть офисы в Румынии и Германии.
Также мы писали, что компания намерена в 2023 году расширить сеть на четыре страны Европейского Союза, увеличить количество локаций в Польше и открыть собственный авиаперевозчик для доставки посылок за границу.