Нова пошта відкриє офіси ще у кількох країнах ЄС - де працюватиме

До літа обіцяють відкрити офіси в Румунії та Німеччині

Український поштовий оператор "Нова пошта" анонсував вихід на ринки ще двох країн Європейського Союзу. До літа обіцяють відкрити офіси в Румунії та Німеччині.

Такими планами поділився співзасновник компанії Володимир Поперешнюк у соцмережі Facebook.

Розширення бізнесу Nova Post у Європі

Так, відкриття відділень Nova Post у Німеччині очікується у квітні поточного року. Офіси з'являться у більш ніж десяти містах.

"Перше місто — Берлін, потім Мюнхен, Кельн, Гамбург та ще з десяток", — повідомив він.

Зайти на ринок Румунії планують у другому кварталі року.

"У нас немає обмежень за країнами. Якщо буде виходити, відкриємося скрізь", — зауважив співзасновник "Нової пошти".

Які подальші плани Nova Post

Раніше у логістичній українській логістичній компанії "Нова пошта" заявили, що у березні відкриють перше відділення у столиці Литви Вільнюсі.

Днями офіс Nova Post відкрили у ще одному польському місті Катовіце. Там уже працює 19 відділень компанії. Відомо, що "Нова пошта" працює у девяти найбільших польських містах: Варшава, Краків, Люблін, Гданськ, Вроцлав, Познань, Жешув, Лодзь, Катовіце.

Більше про "Нову пошту"

Компанія має намір у 2023 році розширити мережу на чотири країни Європейського Союзу, збільшити кількість локацій у Польщі та відкрити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон.

Український поштовий оператор "Нова пошта" нагадав своїм клієнтам про можливість отримання посилок навіть за відсутності електроенергії та інтернету. Йдеться про сервіс доставки у поштомати.

Компанія має проєкт "Гуманітарна пошта", до якої можна долучитися чи отримати разову допомогу на доставку. У рамках цієї програми волонтери відправляють вантажі без будь-якої сплати.