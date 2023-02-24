Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Нова пошта анонсувала відкриття офісів ще у кількох країнах ЄС arrow

Нова пошта анонсувала відкриття офісів ще у кількох країнах ЄС

24 лютого 2023 07:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Нова пошта відкриє офіси ще у кількох країнах ЄС - де працюватиме
До літа обіцяють відкрити офіси в Румунії та Німеччині
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Український поштовий оператор "Нова пошта" анонсував вихід на ринки ще двох країн Європейського Союзу. До літа обіцяють відкрити офіси в Румунії та Німеччині.

Такими планами поділився співзасновник компанії Володимир Поперешнюк у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Розширення бізнесу Nova Post у Європі

Так, відкриття відділень Nova Post у Німеччині очікується у квітні поточного року. Офіси з'являться у більш ніж десяти містах.

"Перше місто Берлін, потім Мюнхен, Кельн, Гамбург та ще з десяток", — повідомив він.

Зайти на ринок Румунії планують у другому кварталі року.

"У нас немає обмежень за країнами. Якщо буде виходити, відкриємося скрізь", — зауважив співзасновник "Нової пошти".

Які подальші плани Nova Post

Раніше у логістичній українській логістичній компанії "Нова пошта" заявили, що у березні відкриють перше відділення у столиці Литви Вільнюсі.

Днями офіс Nova Post відкрили у ще одному польському місті Катовіце. Там уже працює 19 відділень компанії. Відомо, що "Нова пошта" працює у девяти найбільших польських містах: Варшава, Краків, Люблін, Гданськ, Вроцлав, Познань, Жешув, Лодзь, Катовіце.

Більше про "Нову пошту"

Компанія має намір у 2023 році розширити мережу на чотири країни Європейського Союзу, збільшити кількість локацій у Польщі та відкрити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон.

Український поштовий оператор "Нова пошта" нагадав своїм клієнтам про можливість отримання посилок навіть за відсутності електроенергії та інтернету. Йдеться про сервіс доставки у поштомати.

Компанія має проєкт "Гуманітарна пошта", до якої можна долучитися чи отримати разову допомогу на доставку. У рамках цієї програми волонтери відправляють вантажі без будь-якої сплати.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

09:30 ​​​​​​​Нова Зеландія запровадила найбільші за весь час санкції проти рф: хто є у списку

09:26 "Почалося вторгнення": голова Держприкордонслужби розповів про перше sms Зеленському про війну

09:12 Перемога "Шахтаря" та результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи: хто пройшов далі

09:06 ЄС планує продовжити пільги для українського імпорту: на який термін запропонують

09:04 Все пішло шкереберть: у ЗМІ розповіли, як путін таємно готував вторгнення в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

08:58 ​​​​​​​До роковин початку війни ЗСУ знищили майже тисячу окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф

08:48 ​​​​​​​ЗМІ пишуть про 2-мільярдний пакет військової допомоги від США: чим він відрізняється від попередніх

08:45 Купатимуться в грошах: які знаки зодіаку приречені на фінансовий успіх до кінця лютого

Новина з відео

08:41 "Ми стоїмо рік і знаємо — за кожне завтра треба битися": звернення Президента до роковин вторгнення

Новина з відео

08:41 "Ми стоїмо рік і знаємо — за кожне завтра треба битися": звернення Президента до роковин вторгнення

Новина з відео

07:25 "Рік болю, жалю, віри та єдності": Зеленський нагадав, як Україна прожила перший рік великої війни

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Новина з відео

23:52 У Парижі Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора

Новина з відео

22:17 Зеленський зустрівся із делегацією глобальної парламентської мережі "Об’єднані для України"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:18 Кібератака росіян: хакери зламали телеканал "Інтер" і запустили гімн СРСР

Новина з відео

21:15 Спротив луганських прикордонників, трилер про ведмедя та іспанський гумор: кінопрем'єри тижня

Новина з відео

20:51 Джонсон подасть свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Новина з відео

20:18 Вийшов тизер фільму "Королі репу" з Wellboy та Ірмою Вітовською: коли прем'єра

Новина з відео

20:15 Послав за російським кораблем і влаштував бойкот: латвійський депутат облаяв делегацію рф

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Рік великої війни

07:15 Знаменитості, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

06:00 Нова війна за старими правилами: як за рік змінилися дві армії

Рік великої війни

18:20 "Війна в Україні створила потужну армію і президента. Можливо, занадто потужного Зеленського. Але це добре", — Олександр Мотиль

Рік великої війни

17:45 Рік війни: погляд з Ізраїлю

Рік великої війни

17:20 "Народились у війну, і дожились до ще одної": подружжя Батовських із Очакова, яке стало в одну мить переселенцями

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Актуальне по темі

None 24 Лютий 09:30

​​​​​​​Нова Зеландія запровадила найбільші за весь час санкції проти рф: хто є у списку

None 24 Лютий 09:27

"Почалося вторгнення": голова Держприкордонслужби розповів про перше sms Зеленському про війну

None 24 Лютий 09:12

Перемога "Шахтаря" та результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи: хто пройшов далі

None 24 Лютий 09:32

ЄС планує продовжити пільги для українського імпорту: на який термін запропонують

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB