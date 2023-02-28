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У яких країнах запрацює "Нова пошта": у компанії озвучили подальші плани

28 лютого 2023 06:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Нова пошта за кордоном — у компанії озвучили, де відкриють відділення
Компанія планує стати міжнародною
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Український поштовий оператор "Нова пошта" планує розширювати присутність за кордоном у 2023 році. Там уточнили, в яких країнах мають намір відкрити офіси.

Про це розповів операційний директор "Нова пошти" Євген Тафійчук, пише "Фокус".

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Де зараз представлена Nova Post

Як розповів представник компанії, до війни з росією група компаній "Нова пошта" розвивала напрямок міжнародної доставки. Для цього у 2015 році заснували компанію "Нова пошта Глобал", яка займається доставкою відправлень по всьому світу та пропонує сервіс NP Shopping — доставку товарів із іноземних онлайн-магазинів.

Під час війни міжнародний бізнес компанії перейшов на новий етап — з жовтня минулого року "Нова пошта" відкрила своє перше відділення у Варшаві. Зараз у Польщі налічує 19 відділень у:

  • Варшаві — п'ять відділень, одне вантажне;
  • Кракові — два;
  • Любліні — два;
  • Гданську — два;
  • Вроцлаві — два;
  • Познані — два;
  • Жешуві — одне;
  • Лодзі — одне;
  • Катовіце — одне.

За кордоном компанія працює під брендом Nova Post.

"Великим тригером для подальших кроків стала міграція українців від війни. Ми дивилися, куди поїхали наші співвітчизники, і звернули увагу на Польщу, де перебувають близько 3 млн українців. Звідти ми отримували багато запитів щодо наших послуг. І тоді ми ухвалили рішення про вихід на цей ринок", — пояснив він.

Подальші плани

Компанія "Нова пошта" планує стати міжнародною. Має намір масштабуватися, вийшовши на найбільші ринки Європи, Сполучених Штатів та Китаю. Цей шлях почнеться з Європи. Нові офіси відкриються у:

  • Польщі;
  • Німеччині;
  • Румунії;
  • Чехії;
  • Литві;
  • Латвії;
  • Естонії.

Нагадаємо, раніше "Нова пошта" анонсувала вихід на ринки ще двох країн Європейського Союзу. До літа обіцяють відкрити офіси в Румунії та Німеччині.

Також ми  писали, що компанія має намір у 2023 році розширити мережу на чотири країни Європейського Союзу, збільшити кількість локацій у Польщі та відкрити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон.

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