Безпілотники та рації ввозитимуть без мит і ПДВ — Зеленський підписав закон

Зеленський підписав закон про ввезення безпілотників та рацій без мит і ПДВ
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти, які дозволяють завозити тепловізори, прилади нічного бачення, безпілотники та рації без необхідності сплати мит та ПДВ. Йдеться про закони №8360/8361-д.
Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Ярослав Железняк.
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Деталі законів
Як зазначив представник комітету, відповідні закони набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування.
"Президент підписав наші законопроекти #8360/ 8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення. Нагадаю, що така можливість буде і для експрес-відправок", — написав він.
Раніше нардеп зауважував, що таким чином зняли бюрократичні обмеження з імпорту важливих для оборони країни товарів.
Відповідно до документів, на час дії воєнного стану, проте не більш ніж до 1 січня 2024 року, звільняються від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість операції із ввезення на українську митну територію низка товарів. Серед них:
- безпілотники (БПЛА);
- оптичні та коліматорні приціли;
- приціли нічного бачення;
- тепловізійні біноклі;
- монокуляри.
Пільги не поширюються на товари походженням з держави-окупанта та/чи держави-агресора, що ввозяться з її чи окупованих територій.
Ініціативу розробляли разом з волонтерськими організаціями.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Рада ухвалила законопроєкти №8196 та №8197, які посприяють відновленню енергетичної інфраструктури країни. Зокрема, документи скасовують податок на додану вартість та ввізне мито на ввезення електрогенераторів, акумуляторів та систем Starlink.
Також ми писали, що депутати Верховної ради України (ВРУ) розглянуть урядовий законопроєкт, який передбачає повернення на систему оподаткування, яка діяла до війни. Відповідний проєкт закону №8401 зареєстрували у парламенті.