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У Європарламенті ухвалили рішення щодо ввізних мит на український експорт

27 квітня 2023 14:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Європарламенті ухвалили рішення щодо ввізних мит на український експорт
Засідання Європейського парламенту. Фото: Facebook-сторінка Європарламенту
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Профільний комітет Європарламент проголосував за продовження призупинення ввізних мит на українські товари. Це рішення продовжить пільговий режим для українського експорту ще на рік.

Про це повідомляє пресслужба Європейського парламенту.

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Продовжують послаблення

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі узгодив продовження дії попереднього рішення про призупинення ввізних та антидемпінгових мит і захисних заходів щодо експорту українських товарів до Євросоюзу.

Тимчасове скасування ввізних мит продовжується ще на рік.

Чого конкретно стосується це рішення

Комітет Європарламенту проголосував за продовження призупинення дії ввізних мит щодо таких категорій товарів:

  • овочі й фрукти, на які поширена система вхідних цін;
  • сільськогосподарська продукція та продукти її переробки, які підлягають тарифному квотуванню.

У Європейському парламенті наголосили, що промислові товари не включені до цього списку, бо ввізне мито на цю категорію українських товарів було скасоване з 1 січня 2023 року згідно із Угодою про асоціацію між Україною і Євросоюзом.

Нагадаємо, що на початку лютого поточного року Європарламент закликав ЄС до роботи над початком переговорів про вступ, також європарламентарі напогялають на підтримці дорожньої карти, яка окреслює наступні кроки для приєднання України до єдиного ринку ЄС.

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