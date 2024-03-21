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В Европе могут отменить беспошлинный ввоз товаров из Украины — в чем причина

21 марта 2024 14:47
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В Европе допустили отмену беспошлинного ввоза товаров из Украины
Пункт пропуска на границе с ЕС. Фото: Reuters
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Страны Евросоюза могут упразднить беспошлинный ввоз товаров из Украины после июня 2025 года. Уступки для импорта из Украины в ЕС, которые действуют сейчас — это временное явление, введенное из-за российского вторжения.

Об этом сообщает польское издание RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.

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Почему могут отменить беспошлинный ввоз товаров из Украины

По данным источников, в этом году планируется третий раз продлить соглашение о беспошлинном ввозе товаров до июня 2025 года. После этого Украина и Европейский Союз будут снова действовать в рамках соглашения об ассоциации, которое предусматривает постепенное взаимное открытие рынков, а не односторонние действия.

"То, что было временным, нельзя продолжать до бесконечности", — допустили источники издания.

Согласно их заявлениям, массовые протесты во Франции и Польше привели к пониманию в Брюсселе того, что льготы Украине фактически означают ее присоединение к Европейскому союзу без соблюдения ею норм ЕС.

По планам Европейской комиссии с начала будущего года планируется возобновление обычных торговых отношений с Украиной. Процесс отмены пошлин будет поэтапным, а для продления экспорта продукции в ЕС украинская сторона будет обязана отвечать европейским стандартам производства.

Напомним, в ВР назвали сумму, которую потеряет Украина в марте от блокировки границы. Протесты польских фермеров на украинско-польской границе не утихают месяц. Это существенно сказывается на украинской экономике, которая несет убытки в миллиарды гривен.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о значительных уступках фермерам, на которые пошла Еврокомиссия. По словам главы польского правительства, ЕК согласилась освободить фермеров от обязанности удерживать под паром 4% земли.

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