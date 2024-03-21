У Європі допустили скасування безмитного ввезення товарів з України

Пункт пропуску на кордоні с ЄС. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Країни Євросоюзу можуть скасувати безмитне ввезення товарів з України після червня 2025 року. Поступки для імпорту з України в ЄС, які зараз діють, — це тимчасове явище, запроваджене через російське вторгнення.

Про це повідомляє польське видання RMF FM з посиланням на джерела у Брюсселі.

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За даними джерел, цього року планується втретє продовження угоду про безмитне ввезення товарів до червня 2025 року. Після цього Україна та Європейський Союз знову діятимуть у рамках угоди про асоціацію, яка передбачає поступове взаємне відкриття ринків, а не односторонні дії.

"Те, що було тимчасовим, не можна продовжувати нескінченно", — допустили джерела видання.

Згідно з їхніми заявами, масові протести у Франції та Польщі призвели до розуміння в Брюсселі того, що пільги Україні, фактично означають її приєднання до Європейського союзу без дотримання нею норм ЄС.

За планами Європейської комісії з початку наступного року планується відновлення звичайних торговельних відносин з Україною. Процес скасування мит буде поетапним, а для продовження експорту продукції до ЄС українська сторона буде зобов'язана відповідати європейським стандартам виробництва.

Нагадаємо, у ВР назвали суму, яку втратить Україна в березні від блокування кордону. Протести польських фермерів на українсько-польському кордоні не вщухають котрий місяць. Це істотно позначається на українській економіці, яка зазнає збитків у мільярди гривень.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про значні поступки фермерам, на які пішла Єврокомісія. За словами голови польського уряду, ЄК погодилася звільнити фермерів від обов'язку утримувати під паром 4% землі.