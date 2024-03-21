Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow У Європі можуть скасувати безмитне ввезення товарів з України — в чому причина arrow

У Європі можуть скасувати безмитне ввезення товарів з України — в чому причина

21 березня 2024 14:47
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
У Європі допустили скасування безмитного ввезення товарів з України
Пункт пропуску на кордоні с ЄС. Фото: Reuters
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Країни Євросоюзу можуть скасувати безмитне ввезення товарів з України після червня 2025 року. Поступки для імпорту з України в ЄС, які зараз діють, — це тимчасове явище, запроваджене через російське вторгнення.

Про це повідомляє польське видання RMF FM з посиланням на джерела у Брюсселі.

Читайте також:

Чому можуть скасувати безмитне ввезення товарів з України

За даними джерел, цього року планується втретє продовження угоду про безмитне ввезення товарів до червня 2025 року. Після цього Україна та Європейський Союз знову діятимуть у рамках угоди про асоціацію, яка передбачає поступове взаємне відкриття ринків, а не односторонні дії.

"Те, що було тимчасовим, не можна продовжувати нескінченно", — допустили джерела видання.

Згідно з їхніми заявами, масові протести у Франції та Польщі призвели до розуміння в Брюсселі того, що пільги Україні, фактично означають її приєднання до Європейського союзу без дотримання нею норм ЄС.

За планами Європейської комісії з початку наступного року планується відновлення звичайних торговельних відносин з Україною. Процес скасування мит буде поетапним, а для продовження експорту продукції до ЄС українська сторона буде зобов'язана відповідати європейським стандартам виробництва.

Нагадаємо, у ВР назвали суму, яку втратить Україна в березні від блокування кордону. Протести польських фермерів на українсько-польському кордоні не вщухають котрий місяць. Це істотно позначається на українській економіці, яка зазнає збитків у мільярди гривень.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про значні поступки фермерам, на які пішла Єврокомісія. За словами голови польського уряду, ЄК погодилася звільнити фермерів від обов'язку утримувати під паром 4% землі.

Європейський союз
податки
торгівля
товари
гроші
Україна
Європа
мито

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом