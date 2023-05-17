В Европе призвали Офис Президента контролировать продажу нелегального табака

Мужчина покупает сигареты. Фото: kp.ua

Европейская бизнес-ассоциация (EBA) призвала Офис Президента взять под личный контроль борьбу с нелегальным рынком табака. В ассоциации считают, что ситуация на рынке нелегальной табачной продукции критическая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление ассоциации.

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Отмечается, что в феврале 2023 года уровень нелегальной табачной продукции достиг 20,2%, то есть общая тенденция почти не изменилась по сравнению с прошлогодними показателями. К примеру, прошлогоднее исследование в августе показало, что уровень тени в индустрии достиг рекордных 21,9%.

По данным ЭВА, бюджет Украины теряет 22 млрд. грн в год в виде неуплаченных налогов от нелегального рынка табачной продукции.

"Ситуация в стране непроста. Существует немало задач, требующих внимания власти, разных государственных органов. Но все же должна быть приоритетность. И борьба с тенью, в контексте экономического восстановления, должна быть в ТОПе. Потому что когда, с одной стороны, видишь схожие результаты, вернее, их отсутствие в вопросе борьбы с тенью, с другой, слышишь в бизнес-кругах информацию об усилении давления правоохранительных органов именно на прозрачный бизнес – возникает куча риторических вопросов относительно того, чего мы как страна сможем достичь, следуя такому курсу. В частности, привлечь новые инвестиции это вряд ли поможет. Потому помимо рисков безопасности появляются еще и внутренние", — заявила исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

Ассоциация отмечает, что при таких критических показателях нелегального рынка правоохранителям необходимо максимально активизироваться и приложить все усилия, чтобы ситуация в стране начала улучшаться.

Напомним, в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рассказали, что украинский государственный бюджет в 2022 году существенно не сдержал налоговых поступлений. В частности, начиная с летних месяцев таможня могла систематически недовыполнять план из-за контрабанды.