Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow У Європі закликали Офіс Президента контролювати продаж нелегального тютюну arrow

У Європі закликали Офіс Президента контролювати продаж нелегального тютюну

17 травня 2023 12:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Європі закликали Офіс Президента контролювати продаж нелегального тютюну
Чоловік купує цигарки. Фото: kp.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Європейська бізнес-асоціація (EBA) закликала Офіс Президента взяти під особистий контроль боротьбу з нелегальним ринком тютюну. В асоціації вважають, що ситуація на ринку нелегальної тютюнової продукції критична.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення асоціації. 

Читайте також:

Деталі

Зазначається, що в лютому 2023 року рівень нелегальної тютюнової продукції сягнув 20,2% — тобто загальна тенденція майже не змінилась у порівнянні з минулорічними показниками. До прикладу, минулорічне дослідження у серпні показало, що рівень тіні в індустрії сягнув рекордних 21,9%.

За даними ЕВА, бюджет України втрачає 22 млрд грн на рік у вигляді несплачених податків від нелегального ринку тютюнової продукції.

"Ситуація в країні не проста. Існує чимало задач, які потребують уваги влади, різних державних органів. Але все ж має бути пріоритетність. І боротьба з тінню, в контексті економічного відновлення, має бути в ТОПі. Бо коли, з одного боку, бачиш схожі результати, вірніше, їх відсутність в питанні боротьби з тінню, з іншого, чуєш в бізнес-колах інформацію про посилення тиску правоохоронних органів саме на прозорий бізнес - виникає купа риторичних питань щодо того, чого ми як країна зможемо досягти, слідуючи такому курсу. Зокрема, залучити нові інвестиції це навряд допоможе. Бо крім ризиків безпекових з’являються ще і внутрішні", — заявила виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев’янко.

Асоціація наголошує, при таких критичних показниках нелегального ринку правоохоронцям необхідно максимально активізуватися та докласти усіх зусиль аби ситуація в країні почала покращуватись.

Нагадаємо, у комітеті Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики розповіли, що український державний бюджет у 2022 році суттєво недотримав податкових надходжень. Зокрема, починаючи з літніх місяців митниця могла систематично недовиконувати план через контрабанду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB