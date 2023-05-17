У Європі закликали Офіс Президента контролювати продаж нелегального тютюну

Чоловік купує цигарки. Фото: kp.ua

Європейська бізнес-асоціація (EBA) закликала Офіс Президента взяти під особистий контроль боротьбу з нелегальним ринком тютюну. В асоціації вважають, що ситуація на ринку нелегальної тютюнової продукції критична.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення асоціації.

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Зазначається, що в лютому 2023 року рівень нелегальної тютюнової продукції сягнув 20,2% — тобто загальна тенденція майже не змінилась у порівнянні з минулорічними показниками. До прикладу, минулорічне дослідження у серпні показало, що рівень тіні в індустрії сягнув рекордних 21,9%.

За даними ЕВА, бюджет України втрачає 22 млрд грн на рік у вигляді несплачених податків від нелегального ринку тютюнової продукції.

"Ситуація в країні не проста. Існує чимало задач, які потребують уваги влади, різних державних органів. Але все ж має бути пріоритетність. І боротьба з тінню, в контексті економічного відновлення, має бути в ТОПі. Бо коли, з одного боку, бачиш схожі результати, вірніше, їх відсутність в питанні боротьби з тінню, з іншого, чуєш в бізнес-колах інформацію про посилення тиску правоохоронних органів саме на прозорий бізнес - виникає купа риторичних питань щодо того, чого ми як країна зможемо досягти, слідуючи такому курсу. Зокрема, залучити нові інвестиції це навряд допоможе. Бо крім ризиків безпекових з’являються ще і внутрішні", — заявила виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев’янко.

Асоціація наголошує, при таких критичних показниках нелегального ринку правоохоронцям необхідно максимально активізуватися та докласти усіх зусиль аби ситуація в країні почала покращуватись.

Нагадаємо, у комітеті Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики розповіли, що український державний бюджет у 2022 році суттєво недотримав податкових надходжень. Зокрема, починаючи з літніх місяців митниця могла систематично недовиконувати план через контрабанду.