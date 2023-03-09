Недвижимость в Киеве - на рынке дешевеет жилье

В Киеве дешевеют квартиры на вторичке
В Киеве на вторичном рынке недвижимости дешевеют квартиры. За последние шесть месяцев цена за один квадратный метр снизилась на около 2,5 тысячи гривен.
Об этом свидетельствуют данные портала M2bomber.
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Ситуация на рынке
Так, за полгода цена опустилась с 52,23 тыс. грн до 49,84 тыс. грн. Больше всего предложений однокомнатных квартир — по цене 41,6 тыс. грн.
Традиционно самыми дешевыми остаются следующие районы:
- Деснянский — 40,45 тыс. грн;
- Дарницкий — 45,97 тыс. грн;
- Святошинский — 46,16 тыс. грн;
- Днепровский — 46,867 тыс. грн;
- Оболонский — 48,34 тыс. грн.
Самые дорогие ценовые предложения в таких районах
- Печерский — 83,25 грн;
- Шевченковский — 62,27 тыс. грн;
- Голосеевский — 58,04 тыс. грн;
- Соломенский — 51,47 тыс. грн;
- Подольский — 49,23 тыс. грн.
Какие самые частые цены
Однокомнатные квартиры продают в основном за 41,6 тыс. грн (8,5%). Далее следуют цены:
- 39 тыс. грн — по 7,6%;
- 44,2 тыс. грн — по 7,6%;
- 46,8 тыс. грн — 6,6%;
- 49,4 тыс. грн — 6,6%;
- 36,4 тыс. грн — 5,5%;
- 52 тыс. грн — 5%.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее эксперты рассказывали о том, что в Киеве и области на фоне постоянных российских обстрелов наблюдается снижение спроса на аренду недвижимости. Меньше всего желающих — на квартиры в домах, расположенных вблизи инфраструктурных объектов.
Также мы писали, что в Украине после войны практически всю коммерческую недвижимость будет ждать необходимость трансформации. Эксперты утверждают, что объекты будут вынуждены прибегнуть к "экстремальной реконструкции".