Недвижимость в Киеве - на рынке дешевеет жилье

Цена за один квадратный метр снизилась на около 2,5 тыс. грн

В Киеве на вторичном рынке недвижимости дешевеют квартиры. За последние шесть месяцев цена за один квадратный метр снизилась на около 2,5 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные портала M2bomber.

Ситуация на рынке

Так, за полгода цена опустилась с 52,23 тыс. грн до 49,84 тыс. грн. Больше всего предложений однокомнатных квартир — по цене 41,6 тыс. грн.

Традиционно самыми дешевыми остаются следующие районы:

Деснянский — 40,45 тыс. грн;

Дарницкий — 45,97 тыс. грн;

Святошинский — 46,16 тыс. грн;

Днепровский — 46,867 тыс. грн;

Оболонский — 48,34 тыс. грн.

Самые дорогие ценовые предложения в таких районах

Печерский — 83,25 грн;

Шевченковский — 62,27 тыс. грн;

Голосеевский — 58,04 тыс. грн;

Соломенский — 51,47 тыс. грн;

Подольский — 49,23 тыс. грн.

Какие самые частые цены

Однокомнатные квартиры продают в основном за 41,6 тыс. грн (8,5%). Далее следуют цены:

39 тыс. грн — по 7,6%;

44,2 тыс. грн — по 7,6%;

46,8 тыс. грн — 6,6%;

49,4 тыс. грн — 6,6%;

36,4 тыс. грн — 5,5%;

52 тыс. грн — 5%.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее эксперты рассказывали о том, что в Киеве и области на фоне постоянных российских обстрелов наблюдается снижение спроса на аренду недвижимости. Меньше всего желающих — на квартиры в домах, расположенных вблизи инфраструктурных объектов.

Также мы писали, что в Украине после войны практически всю коммерческую недвижимость будет ждать необходимость трансформации. Эксперты утверждают, что объекты будут вынуждены прибегнуть к "экстремальной реконструкции".