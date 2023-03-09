Нерухомість у Києві — на ринку дешевшає житло

У Києві дешевшають квартири на вторинці
У Києві на вторинному ринку нерухомості дешевшають квартири. За останні шість місяців ціна за один квадратний метр знизилася на близько 2,5 тис. грн.
Про це свідчать дані порталу M2bomber.
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Ситуація на ринку
Так, за пів року ціна впала з 52,23 тис. грн до 49,84 тис. грн. Найбільше пропозицій однокімнатних квартир за ціною 41,6 тис. грн.
Традиційно найдешевшими залишаються такі райони:
- Деснянський — 40,45 тис. грн;
- Дарницький — 45,97 тис. грн;
- Святошинський — 46,16 тис. грн;
- Дніпровський — 46,867 тис. грн;
- Оболонський — 48,34 тис. грн.
Найдорожчі цінові пропозиції у таких районах
- Печерський — 83,25 грн;
- Шевченківський — 62,27 тис. грн;
- Голосіївський — 58,04 тис. грн;
- Солом'янський — 51,47 тис. грн;
- Подільський — 49,23 тис. грн.
Які найчастіші ціни
Однокімнатні квартири продають головно за 41,6 тис. грн (8,5%). Далі йдуть ціни:
- 39 тис. грн — по 7,6%;
- 44,2 тис. грн — по 7,6%;
- 46,8 тис. грн — 6,6%;
- 49,4 тис. грн — 6,6%;
- 36,4 тис. грн — 5,5%;
- 52 тис. грн — 5%.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше експерти розповідали про те, що в Києві та області на тлі постійних російських обстрілів спостерігається зниження попиту на оренду нерухомості. Найменше охочих — на квартири у будинках, розташованих поблизу інфраструктурних об'єктів.
Також ми писали, що в Україні після війни практично на всю комерційну нерухомість чекатиме необхідність трансформації. Експерти стверджують, що об'єкти будуть вимушені вдатися до "екстремальної реконструкції".