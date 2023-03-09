Нерухомість у Києві — на ринку дешевшає житло

Ціна за один квадратний метр знизилася на близько 2,5 тис. грн

У Києві на вторинному ринку нерухомості дешевшають квартири. За останні шість місяців ціна за один квадратний метр знизилася на близько 2,5 тис. грн.

Про це свідчать дані порталу M2bomber.

Ситуація на ринку

Так, за пів року ціна впала з 52,23 тис. грн до 49,84 тис. грн. Найбільше пропозицій однокімнатних квартир за ціною 41,6 тис. грн.

Традиційно найдешевшими залишаються такі райони:

Деснянський — 40,45 тис. грн;

Дарницький — 45,97 тис. грн;

Святошинський — 46,16 тис. грн;

Дніпровський — 46,867 тис. грн;

Оболонський — 48,34 тис. грн.

Найдорожчі цінові пропозиції у таких районах

Печерський — 83,25 грн;

Шевченківський — 62,27 тис. грн;

Голосіївський — 58,04 тис. грн;

Солом'янський — 51,47 тис. грн;

Подільський — 49,23 тис. грн.

Які найчастіші ціни

Однокімнатні квартири продають головно за 41,6 тис. грн (8,5%). Далі йдуть ціни:

39 тис. грн — по 7,6%;

44,2 тис. грн — по 7,6%;

46,8 тис. грн — 6,6%;

49,4 тис. грн — 6,6%;

36,4 тис. грн — 5,5%;

52 тис. грн — 5%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше експерти розповідали про те, що в Києві та області на тлі постійних російських обстрілів спостерігається зниження попиту на оренду нерухомості. Найменше охочих — на квартири у будинках, розташованих поблизу інфраструктурних об'єктів.

Також ми писали, що в Україні після війни практично на всю комерційну нерухомість чекатиме необхідність трансформації. Експерти стверджують, що об'єкти будуть вимушені вдатися до "екстремальної реконструкції".