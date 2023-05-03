Цены на яйца: сколько стоит десяток

В Киеве подешевели яйца: цены в магазинах
В Киеве цены на яйца за последнюю неделю значительно упали. Если к Пасхе десяток яиц стартовал от 70 грн, то сейчас можно найти меньше чем за 50 грн.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE.
До Пасхи киевляне покупали яйца не менее 70 грн за десяток, дешевле на пару гривен их можно было найти только в крупных мегамаркетах. Но уже в начале мая цены значительно снизились.
Дешевые яйца из АТБ обойдутся за 3,52 грн за штуку, уже упакованный десяток стартует от 44-46 грн.
В маленьких продуктовых магазинах яйца стартуют от 45 грн за десять штук. В среднем цена за лоток яиц — 50 грн.
Напомним, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7% . Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности. Таков прогноз Национального банка на текущий год.
Ранее в НБУ объяснили, что в 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году. Продукты питания все-таки продолжат дорожать и в 2024 году.