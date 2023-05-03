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В Киеве подешевели яйца: цены в магазинах

3 мая 2023 10:32
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Цены на яйца: сколько стоит десяток
Цены на яйца. Фото: Freepik
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Киеве цены на яйца за последнюю неделю значительно упали. Если к Пасхе десяток яиц стартовал от 70 грн, то сейчас можно найти меньше чем за 50 грн.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE.

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До Пасхи киевляне покупали яйца не менее 70 грн за десяток, дешевле на пару гривен их можно было найти только в крупных мегамаркетах. Но уже в начале мая цены значительно снизились.

Дешевые яйца из АТБ обойдутся за 3,52 грн за штуку, уже упакованный десяток стартует от 44-46 грн.

Цены на яйца май 2023
Цены на яйца в "Зеленой лавке". Фото: Новини.LIVE

В маленьких продуктовых магазинах яйца стартуют от 45 грн за десять штук. В среднем цена за лоток яиц — 50 грн.

Цены на яйца май 2023
Цена на яйца в магазине LaFare. Фото: Новини.LIVE
Цены на яйца
Цена на яйца в магазине Лоток. Фото: Новини.LIVE
Цены на яйца
Цена на яйца в магазине Лоток. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7% . Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности. Таков прогноз Национального банка на текущий год.

Ранее в НБУ объяснили, что в 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году. Продукты питания все-таки продолжат дорожать и в 2024 году.

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