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У Києві подешевшали яйця: ціни в магазинах

3 травня 2023 10:32
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ціни на яйця: скільки коштує десяток
Ціни на яйця. Фото: Freepik
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У Києві ціни на яйця за останній тиждень значно впали. Якщо до Великодня десяток яєць стартував від 70 грн, то зараз можна знайти менше, ніж за 50 грн. 

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE. 

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До Великодня кияни купували яйця щонайменше за 70 грн за десяток, дешевше на пару гривень їх можна було знайти лише у великих мегамаркетах. Та вже на початку травня ціни значно знизилися. 

Найдешевші яйця з АТБ обійдуться за 3,52 грн за штуку, вже запакований десяток стартуватиме від 44-46 грн.

Ціни на яйця травень 2023
Ціни на яйця в "Зеленій лавці". Фото: Новини.LIVE

В маленьких продуктових магазинах яйця стартують від 45 грн за десять штук.В середньому ціна за лоток яєць — 50 грн. 

Ціни на яйця травень 2023
Ціна на яйця в магазині LaFare. Фото: Новини.LIVE
Ціни на яйця
Ціна на яйця в магазині "Лоток". Фото: Новини.LIVE
Ціни на яйця
Ціна на яйця в магазині "Лоток". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків. Такий прогноз Національного банку на поточний рік.

Раніше в НБУ пояснили, що 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році.

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