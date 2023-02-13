Отключение света в Киеве 14 февраля - детали

Отключение света 14 февраля

Во вторник, 14 февраля в Киеве не планируется применять плановые отключения света. Это связано с тем, что Укрэнерго не сформировал лимиты потребления, впрочем, в некоторых районах могут все-таки отключать свет.

Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

Отключение света

По словам Коваленко, уже несколько дней Укрэнерго не формирует лимиты для регионов. А значит, генерационных ограничений в Украине практически нет.

"Согласно сообщениям Минэнерго и "Укрэнерго", в настоящее время в работе все девять энергоблоков атомных электростанций, работают дополнительные блоки на некоторых ТЭС, более активно работают ГЭС. Это все позволяет производить больше электроэнергии", — сказал он.

Коваленко подчеркнул, что такая ситуация все равно не позволит системе работать бесперебойно, поскольку она еще не полностью восстановлена после российских атак. Поэтому в части Голосеевского, Святошинского и Шевченковского районов Киева есть дефицит пропускной способности сетей.

"Сети НЭК "Укрэнерго", поврежденные из-за обстрела, пока не могут передавать такие объемы электроэнергии, чтобы обеспечить всех киевлян светом. Поэтому здесь могут использоваться локальные отключения по графикам", — уточнил Коваленко.

Напомним, что благодаря солнечной погоде, наводнениям на реках и возобновлению работы энергоблоков ТЭС в Украине нет дефицита мощности. Энергосистема справляется со всеми текущими потребностями.