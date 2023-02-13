Відключення світла у Києві 14 лютого - деталі

У Києві завтра не відключатимуть світло, але є загроза для деяких районів, — YASNO
У вівторок, 14 лютого, в Києві не планується застосовувати планові відключення світла. Це пов'язано з тим, що Укренерго не сформував ліміти споживання, проте в деяких районах можуть все-таки відключати світло.
Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.
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Відключення світла
За словами Коваленка, вже кілька днів Укренерго не формує ліміти для регіонів. Отже, генераційних обмежень в Україні практично немає.
"Згідно з повідомленнями Міненерго та Укренерго, наразі у роботі всі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, працюють додаткові блоки на деяких ТЕС, більш активно працюють ГЕС. Це все дозволяє виробляти більше електроенергії", — сказав він.
Коваленко підкреслив, що така ситуація все одно не дозволить системі працювати безперебійно, оскільки її ще не повністю відновлено після російських атак. Тож у частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського районів Києва є дефіцит пропускної спроможності мереж.
"Мережі НЕК "Укренерго", пошкоджені через обстріл, поки що не можуть передавати такі обсяги електроенергії, щоб забезпечити всіх киян світлом. Тому тут можуть використовуватися локальні відключення за графіками", — уточнив Коваленко.
Нагадаємо, що завдяки сонячній погоді, повеням на річках та поновленню роботи енергоблоків ТЕС в Україні немає дефіциту потужності. Енергосистема справляється з усіма поточними потребами.