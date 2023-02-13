Поднимут ли тарифы на коммунальные услуги

Эксперт рассказал, почему не стоит поднимать коммунальные тарифы
Поднятие тарифов во время войны на фоне снижения доходов граждан приведет только к увеличению задолженности по оплате этих услуг. Поэтому любое повышение тарифов — это фактически самоубийство поставщиков услуг.
Об этом заявил в комментарии для Новини.LIVE глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
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По его мнению, повышение тарифов не даст результатов, которых, возможно, ожидают поставщики коммунальных услуг.
Эксперт напоминает, в частности, что, согласно заявлениям бывших руководителей Нафтогаза, себестоимость добычи украинского газа составляет от 1 до 2,5 грн/куб.м. Населению же газ продается почти по 8 грн/куб.м, коммунальщикам – по 16 грн/куб.м, бизнесу – по 25 грн/куб.м. О каком повышении тарифов на газ в таком случае может идти речь?
Что касается тарифов на тепло и горячую воду, их тоже нет смысла поднимать, считает Олег Попенко, потому что это приведет лишь к увеличению задолженности по оплате за эти услуги.
Что могла бы сделать НКРЭКУ, так это пересмотреть тарифы на электроэнергию для бизнеса. Но если тарифы будут подняты, это напрямую повлияет на инфляцию и стоимость услуг, в первую очередь водоканалов.
Не исключает эксперт, что НКРЭКУ все же может пересмотреть тарифы на электроэнергию и для населения. Будет ли принято такое решение — прогнозировать сейчас сложно, потому что решение это скорее политическое, чем экономическое.
В условиях падения платежеспособности населения такое решение будет означать увеличение расходов государственного бюджета на выплату субсидий для компенсации повышения тарифов, на которых заработают олигархические группы. Государство при этом ничего не заработает.
Напомним, в конце января стало известно, что правительство разрабатывает программу, которая позволит по окончании отопительного сезона возвратиться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский. Повышение тарифов позволит проводить аварийный ремонт инфраструктуры, а также увеличить зарплаты работникам этой сферы и энергетикам.
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О том, как Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги и стоит ли это делать — читайте в авторском материале Новини.LIVE