Субсидии в Украине — у кого могут забрать часть выплат

Законодательством предусмотрены случаи, когда выплаты могут частично забрать

В Украине субсидия, которую не назначат без подачи декларации, является безвозвратной адресной государственной помощью потребителям, самостоятельно не способным рассчитываться за коммунальные услуги. В то же время законодательством предусмотрены случаи, когда выплаты могут частично забрать.

Об этом сообщают Новости.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Когда субсидианта могут наказать

Как отмечают в Пенсионном фонде, если человек обращается за субсидией, то берет на себя ответственность за предоставленную информацию о доходах и имуществе. Эти два критерия определяют право на назначение государственной помощи в виде субсидии. Также от этого зависит ее размер.

В ПФУ подчеркивают, что законодательством предусмотрены только два случая, когда за переплаченную субсидию потребителя могут лишить субсидии и вернуть государству переплаченное.

В первом случае — если в заявлении или декларации были указаны недостоверные сведения, что повлияло на установление права на субсидию и определение размера, превысившего 10 тысяч рублей (или 170 гривен).

Во втором – когда человек не сообщил об обстоятельствах, влияющих на пересмотр права на назначение субсидии или ее размер, в течение 30 календарных дней со дня их возникновения.

При этом в случае назначения жилищной субсидии на следующий период уполномоченный орган может удерживать сумму излишне выплаченной субсидии при последующих ежемесячных выплатах. Текущие выплаты могут быть уменьшены, но не более чем на 20%.

Отказ в субсидии

Субсидию вообще могут не назначить или не назначить, если:

площадь квартиры превышает норму в 130 кв. м, а жилого дома — 230 кв. м. Однако это не касается детских домов семейного типа, многодетных, а также семей с тремя и более детьми, которые находятся под опекой или попечительством;

кто-то из членов семьи имеет транспорт, которому меньше пяти лет (за исключением мопедов, прицепов);

у кого-то в семье больше одного транспорта, выпущенного менее 15 лет назад (кроме мопедов и прицепов);

в семье есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минималки или лица, не уплачивающие ЕСВ (исключение — студенты и получатели соцпенсии);

наличие задолженности по оплате коммунальных услуг более трех месяцев, а его сумма превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн);

лицо, из состава прописанных в жилье членов семьи, за год перед обращением за субсидией совершило покупку на сумму свыше 50 тыс. грн (исключение - лечение), однако не касается случаев, когда за полгода перед покупкой нового жилья было продано другое;

излишне перечисленную (выплаченную) субсидию за предыдущие периоды получения не вернули;

в составе семьи есть неплательщик алиментов (более трех месяцев);

есть владелец более чем одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях/жилья, принадлежащего лицу на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности);

у кого-то из членов семьи есть депозит в размере более 100 тыс. грн;

кто-то из членов семьи купил валюту в размере 50 тыс. грн в течение года перед обращением.

Кто имеет право на жилищную субсидию

Получить жилищную субсидию по критериям Министерства соцполитики могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного коммунального платежа.

Процент платежа рассчитывается по установленной формуле и зависит он исключительно от доходов семьи. Определяют среднемесячный совокупный доход домохозяйства, который делится на количество членов домохозяйства.

Устанавливают среднемесячный доход на одного человека и делят на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается жилищная субсидия. Полученный результат делят на два, а затем умножают на 20%.

Так определяется процент среднемесячного совокупного дохода. После чего рассчитывают уже размер обязательной части коммунального платежа. Обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Напомним, украинским беженцам, выехавшим из-за войны за границу, государство будет помогать удерживать жилье в Украине. Они также получат право на жилищные субсидии на длительное время.

Официально зарегистрированные безработные имеют право на государственную компенсацию за коммунальные услуги на время войны. Субсидии можно будет оформить гораздо быстрее.