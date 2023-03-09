Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow У кого могут отсудить часть субсидии: ПФУ назвал два случая arrow

У кого могут отсудить часть субсидии: ПФУ назвал два случая

9 марта 2023 07:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — у кого могут забрать часть выплат
Законодательством предусмотрены случаи, когда выплаты могут частично забрать
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине субсидия, которую не назначат без подачи декларации, является безвозвратной адресной государственной помощью потребителям, самостоятельно не способным рассчитываться за коммунальные услуги. В то же время законодательством предусмотрены случаи, когда выплаты могут частично забрать.

Об этом сообщают Новости.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Когда субсидианта могут наказать

Как отмечают в Пенсионном фонде, если человек обращается за субсидией, то берет на себя ответственность за предоставленную информацию о доходах и имуществе. Эти два критерия определяют право на назначение государственной помощи в виде субсидии. Также от этого зависит ее размер.

В ПФУ подчеркивают, что законодательством предусмотрены только два случая, когда за переплаченную субсидию потребителя могут лишить субсидии и вернуть государству переплаченное.

В первом случае — если в заявлении или декларации были указаны недостоверные сведения, что повлияло на установление права на субсидию и определение размера, превысившего 10 тысяч рублей (или 170 гривен).

Во втором – когда человек не сообщил об обстоятельствах, влияющих на пересмотр права на назначение субсидии или ее размер, в течение 30 календарных дней со дня их возникновения.

При этом в случае назначения жилищной субсидии на следующий период уполномоченный орган может удерживать сумму излишне выплаченной субсидии при последующих ежемесячных выплатах. Текущие выплаты могут быть уменьшены, но не более чем на 20%.

Отказ в субсидии

Субсидию вообще могут не назначить или не назначить, если:

  • площадь квартиры превышает норму в 130 кв. м, а жилого дома — 230 кв. м. Однако это не касается детских домов семейного типа, многодетных, а также семей с тремя и более детьми, которые находятся под опекой или попечительством;
  • кто-то из членов семьи имеет транспорт, которому меньше пяти лет (за исключением мопедов, прицепов);
  • у кого-то в семье больше одного транспорта, выпущенного менее 15 лет назад (кроме мопедов и прицепов);
  • в семье есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минималки или лица, не уплачивающие ЕСВ (исключение — студенты и получатели соцпенсии);
  • наличие задолженности по оплате коммунальных услуг более трех месяцев, а его сумма превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн);
  • лицо, из состава прописанных в жилье членов семьи, за год перед обращением за субсидией совершило покупку на сумму свыше 50 тыс. грн (исключение - лечение), однако не касается случаев, когда за полгода перед покупкой нового жилья было продано другое;
  • излишне перечисленную (выплаченную) субсидию за предыдущие периоды получения не вернули;
  • в составе семьи есть неплательщик алиментов (более трех месяцев);
  • есть владелец более чем одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях/жилья, принадлежащего лицу на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности);
  • у кого-то из членов семьи есть депозит в размере более 100 тыс. грн;
  • кто-то из членов семьи купил валюту в размере 50 тыс. грн в течение года перед обращением.

Кто имеет право на жилищную субсидию

Получить жилищную субсидию по критериям Министерства соцполитики могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного коммунального платежа.

Процент платежа рассчитывается по установленной формуле и зависит он исключительно от доходов семьи. Определяют среднемесячный совокупный доход домохозяйства, который делится на количество членов домохозяйства.

Устанавливают среднемесячный доход на одного человека и делят на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается жилищная субсидия. Полученный результат делят на два, а затем умножают на 20%.

Так определяется процент среднемесячного совокупного дохода. После чего рассчитывают уже размер обязательной части коммунального платежа. Обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Напомним, украинским беженцам, выехавшим из-за войны за границу, государство будет помогать удерживать жилье в Украине. Они также получат право на жилищные субсидии на длительное время.

Официально зарегистрированные безработные имеют право на государственную компенсацию за коммунальные услуги на время войны. Субсидии можно будет оформить гораздо быстрее.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

07:21 Из-за ночной атаки и обесточивания в Украине опаздывает 15 пассажирских поездов

07:20 Два знака зодиака ждет безумный карьерный успех уже в ближайшее время: кто счастливчик

Оновлено

07:14В столице раздаются взрывы: Кличко сообщил первые подробности

07:08 Стефано Пиоли заявил, что "Милан" собирается выиграть Лигу чемпионов

06:37Анонс матча 1/8 Лиги Европы "Шахтер" — "Фейеноорд"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

06:35 Шэрон Стоун — 65: малоизвестные факты о голливудской звезде

06:32Массированная ракетная атака по Украине: что известно

Новина з відео

06:20 День рождения Тараса Шевченко: как бессмертные стихи Кобзаря стали современными музыкальными хитами

06:03 "Милан" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" и прошел в 1/4 ЛЧ

05:41Враг нанес массированный удар по Харькову - есть попадание в жилой дом

Новина з відео

06:20 День рождения Тараса Шевченко: как бессмертные стихи Кобзаря стали современными музыкальными хитами

Новина з відео

22:35 В Грузии силовики открыли стрельбу в воздух возле парламента, есть пострадавшие

Новина з відео

21:58 Украинские военные "затрофеили" редкую командно-штабную машину россиян

Новина з відео

21:53 Протестующие в Тбилиси попытались прорваться в здание Парламента, — СМИ

Новина з відео

20:53 На концерте Джастина Бибера фанаты освистали его жену Хэйли

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:15 Что можно есть в Великий пост: простой рецепт фантастического булгура с овощами

Новина з відео

18:53 В Грузии продолжают митинговать против принятия пророссийского закона

Новина з відео

18:35 Оккупант рассказал о большом количестве погибших и пренебрежительном отношении к мобилизованным

Новина з відео

17:34 Зеленский на встрече с Гутерришем заявил, что именно Украина защищает цели и принципы Устава ООН

Новина з відео

17:30 Полиция прокомментировала жестокое задержание одессита

23:13Тариф на электричество изменится: какие цены могут увидеть украинцы в апреле

Новина з фото

20:15 Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев

19:00"Золотой праздник": стоимость цветов на одесском Привозе

Эксклюзив

17:50Как украинский бюджет пережил первый месяц второго года войны

Эксклюзив

12:20Скандальный законопроект спровоцировал масштабные протесты в Грузии: пахнет ли там россией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15Бахмут — ловушка для российской армии

Эксклюзив

07:40Иллюзии о войне: боевой медик рассказал о спасении 300-х

06:23Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

Эксклюзив

06:10Как преодолеть коррупцию в ходе послевоенного восстановления Украины

Новина з фото

21:32 Два ирландца, два американца и британец: кто претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль

Актуальное по теме

None 8 Март 17:39

Два знака зодиака ждет безумный карьерный успех уже в ближайшее время: кто счастливчик

None 9 Март 07:18

В столице раздаются взрывы: Кличко сообщил первые подробности

None 9 Март 06:38

Стефано Пиоли заявил, что "Милан" собирается выиграть Лигу чемпионов

None 8 Март 22:23

Анонс матча 1/8 Лиги Европы "Шахтер" — "Фейеноорд"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB