Субсидії в Україні — у кого можуть забрати частину виплат

Законодавством передбачені випадки, коли виплати можуть частково забрати

В Україні субсидія, яку не нададуть без подання декларації, є безповоротною адресною державною допомогою споживачам, які самостійно не можуть розраховуватися за комунальні послуги. Водночас, законодавством передбачені випадки, коли виплати можуть частково забрати.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Коли субсидіанта можуть покарати

Як зазначають у Пенсійному фонді, якщо людина звертається за субсидією, то бере на себе відповідальність за подану інформацію щодо доходів та майна. Ці два критерії визначають право на призначення державної допомоги у вигляді субсидії. Також від цього залежить її розмір.

У ПФУ наголошують, що законодавством передбачені тільки два випадки, коли за понад міру переплачену субсидію споживача можуть позбавити субсидії та повернути державі переплачене.

У першому випадку — якщо у заяві чи декларації було вказано недостовірні відомості, що вплинуло на встановлення права на субсидію та визначення розміру, який перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (або 170 гривень).

У другому — коли людина не повідомила про обставини, що впливають на перегляд права на призначення субсидії чи її розміри, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення.

При цьому у разі призначення житлової субсидії на наступний період уповноважений орган може утримувати суму надміру виплаченої субсидії під час подальших щомісячних виплат. Поточні виплати можуть бути зменшені, однак не більш ніж на 20%.

Відмова у субсидії

Субсидію взагалі можуть не призначити чи не перепризначити, якщо:

площа квартири перевищує норму у 130 кв. м, а житлового будинку — 230 кв. м. Проте це не стосується дитячих будинків сімейного типу, багатодітних, а також родин з трьома та більше дітьми, які перебувають під опікою чи піклуванням;

хтось із членів родини має транспорт, якому менше ніж п’ять років (за винятком мопедів, причіпів);

у когось у родині є більше одного транспорту, випущеного менше 15 років тому (крім мопедів та причіпів);

у родині є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижчого ніж мінімалка чи особи, які не сплачують ЄСВ (виняток — студенти та отримувачі соцпенсії);

наявність заборгованості з оплати комунальні послуни більш ніж трьох місяців, а його сума перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн);

особа, зі складу прописаних у житлі членів сім’ї, за рік перед зверненням за субсидією здійснила купівлю на суму понад 50 тис. грн (виняток - лікування), проте не стосується випадків, коли упродовж пів року перед купівлею нового житла було продане інше;

надміру перераховану (виплачену) субсидію за попередні періоди одержання не повернули;

у складі родини є неплатник аліментів (понад три місяці);

є власник більш ніж одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях/житла, що належить особі на праві спільної сумісної чи часткової власності та розташоване в сільській місцевості);

у когось із членів родини є депозит у розмірі більш ніж 100 тис. грн;

хтось з членів родини купив валюту на суму в розмірі 50 тис. грн протягом року перед зверненням.

Хто має право на житлову субсидію

Отримати житлову субсидію за критеріями Міністерства соцполітики можуть родини, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша визначеного для них обов’язкового комунального платежу.

Відсоток платежу розраховують за встановленою формулою і залежить він виключно від доходів родини. Визначають середньомісячний сукупний дохід домогосподарства, який ділять на кількість членів домогосподарства.

Встановлюють середньомісячний дохід на одну особу та ділять на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається житлова субсидія.

Отриманий результат ділять на два, а потім множать на 20%. Так визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу. Після чого розраховують вже розмір обов’язкової частини комунального платежу. Обов’язковий відсоток платежу множать на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Нагадаємо, українським біженцям, які виїхали через війну за кордон, держава допомагатиме утримувати житло в Україні. Вони також отримають право на житлові субсидії на тривалий час.

Офіційно зареєстровані безробітні теж мають право на державну компенсацію за комунальні послуги на час війни. Субсидії можна буде оформити значно швидше.