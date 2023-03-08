Пенсии в Украине — кого из украинцев лишат выплат

В правительстве подготовили три соответствующих законопроекта

В Украине некоторые категории граждан могут временно лишить пенсионных выплат или отказать в назначении. В правительстве подготовили сразу три соответствующих законопроекта.

Документы обнародовало Министерство социальной политики Украины.

Что предлагают в правительстве

Как отметили в Минсоцполитики, в случае принятия этих законов они вступят в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Речь идет о таких законодательных инициативах:

О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке выплаты пенсий лицам, совершившим преступление против основ национальной безопасности;

О внесении изменения в статью 142 Закона Украины О судоустройстве и статусе судей о порядке выплаты пенсий лицам, совершившим преступление против основ национальной безопасности;

О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно порядка выплаты пенсий лицам, совершившим преступление против основ национальной безопасности.

Кого могут лишить пенсий

Как ожидается, временное лишение пенсий коснется лиц, имеющих проблемы с законом. А именно — совершили уголовные правонарушения, угрожающие национальной безопасности страны.

Так, планируют прекратить выплаты пенсий или не назначить их лицам, отбывающим наказание за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса:

109 — действия, направленные на насильственную смену власти;

110 — посягательство на территориальную целостность;

111 — государственная измена;

ч. 3-8 ст. 111-1 — коллаборационизм.

Выплаты предлагают прекращать с даты вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Однако после отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы за совершение соответствующего уголовного правонарушения выплата пенсии должна быть возобновлена/назначена.

Предлагают прекращать выплаты пожизненного денежного содержания и пенсий лицам, которым выплаты назначили в порядке и на условиях, определенных отдельными законами, в частности, экс-судьям, экс-военным и т.д.

Другие инициативы

В Украине могут принять законопроект, предусматривающий сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Данная категория пенсионеров получает самые большие выплаты – около 96 тысяч гривен. Соответствующий проект закона №8321 зарегистрирован в парламенте.

В пояснительной записке отмечается, что размер ежемесячного содержания судьи КСУ в отставке равняется пенсии 70 пенсионеров (минимальный размер). Выплаты же бывших судей производятся за счет госбюджета из налогов, которые уплачивают украинцы.

Напомним, граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.