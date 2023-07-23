В Кривом Роге планируют потратить более 800 млн грн на ремонт 2 километров дороги

Ремонт дорог. Иллюстративное фото: Укравтодор

В Исполнительном комитете Криворожского городского совета было объявлено тендер для того, чтобы провести реконструкцию дороги по проспекту Гагарина. Протяженность проспекта — 2 км.

Об этом говорится в объявлении на сайте госзакупок ProZorro.

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Детали аукциона

Аукцион должен начаться 25 июля 2023г. Его стоимость — 831 519 396 гривен.

"Реконструкция дороги по проспекту Гагарина г. Кривой Рог, Днепропетровская обл. (45230000-8 — Строительство трубопроводов, линий связи и электропередач, шоссе, дорог, аэродромов и железнодорожных дорог; выравнивание поверхностей)", — говорится в сообщении по предмету закупок.

Скриншот с сайта ProZorro

По техническим задачам, должны выполнить:

Демонтаж асфальтового покрытия на дороге и тротуарах.

Замену сети водоснабжения и водоотвода, теплотрассы, контактной сети троллейбусов, 131 электросопротивления и обновления наружного освещения.

Установку 48 транспортных и 46 пешеходных светофоров.

Прокладку волоконно-оптической линии связи. Монтаж поверхностной системы водоотвода и реконструкция ливневой канализации. Газовая сеть должна быть вынесена за пределы дороги.

Демонтаж мелких металлоконструкций. В металлолом планируют сдать 57,3 т.

Спиливание 406 деревьев и выкорчевка пней. Вместо них планируют посадить 438 саженцев клена остролистного.

Для велосипедов также планируют сделать велодорожки. Для людей с инвалидностью запланирована разработка пандусов с пониженными бордюрами и тактильной плиткой.

Установка 74 камер видеонаблюдения, новых дорожных знаков и турникетного ограждения.

Закончить работу планируется к 10 сентября 2024 года.

Скандальные закупки

В свою очередь в Днепре хотят потратить 2,5 миллиона гривен на размещение новостей в социальных сетях о работе местной администрации. Как отмечается, пиарить на такую сумму местные власти нужно до конца текущего года.

Также на Волыни коммунальное предприятие "Волыньприродресурс" областного совета приобрело автомобиль Hyundai Staria US4 2023 выпуска из салона. За транспортное средство заплатили 2,3 млн. грн.

Напомним, в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) выступают за изменения в механизме осуществления государственных закупок во время войны. Ведомство разработало соответствующие предложения.