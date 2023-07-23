У Кривому Розі планують витратити понад 800 млн грн на ремонт 2 кілометрів дороги

Ремонт доріг. Ілюстративне фото: Укравтодор

У Виконавчому комітеті Криворізької міської ради вирішили оголосили тендер для того, щоб провести реконструкцію дороги по проспекту Гагаріна. Протяжність проспекту — 2 км.

Про це йдеться в оголошенні на сайті держзакупівель ProZorro.

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Деталі аукціону

Аукціон повинен початися 25 липня 2023 року. Його вартість — 831 519 396 гривень.

"Реконструкція дороги по проспекту Гагаріна м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)", — йдеться в повідомленні щодо предмету закупівлі.

Скриншот із сайту ProZorro

За технічними завданнями, повинні виконати:

Демонтаж асфальтного покриття на дорозі та тротуарах.

Заміна мережі водопостачання і водовідведення, теплотраси, контактної мережі тролейбусів, 131 електроопору та оновлення зовнішнього освітлення.

Установку 48 транспортних та 46 пішохідних світлофорів.

Прокладення волоконно-оптичної лінію зв’язку. Монтаж поверхневої системи водовідведення та реконструкція зливової каналізації. Газова мережа має бути винесена за межі дороги.

Демонтаж дрібних металоконструкцій. В металолом планують здати 57,3 т.

Спиляння 406 дерев та викорчовування пнів. Замість них планують висадити 438 саджанців клена гостролистого.

Для велосипедів також планують зробити велодоріжки. Для осіб з інвалідністю запланована розробка пандусів зі зниженими бордюрами та тактильною плиткою.

Встановлення 74 камер відеоспостереження, нових дорожніх знаків та турнікетної огорожі.

Закінчити роботи планується до 10 вересня 2024 року.

Скандальні закупівлі

Своєю чергою у Дніпрі хочуть витратити 2,5 мільйонів гривень на розміщення новин у соціальних мережах про роботу місцевої адміністрації. Як зазначається, піарити на таку суму місцеву владу потрібно до кінця поточного року.

Також на Волині комунальне підприємство "Волиньприродресурс" обласної ради придбало автомобіль Hyundai Staria US4 2023 року випуску із салону. За транспортний засіб заплатили 2,3 млн грн.

Нагадаємо, у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) виступають за зміни у механізмі здійснення державних закупівель під час війни. Відомство розробило відповідні пропозиції.