Гранты для бизнеса — правительство подготовило новую программу поддержки украинцев

Программой смогут воспользоваться исключительно ветераны

В Украине в апреле стартует новая программа для развития бизнеса. Ею смогут воспользоваться исключительно ветераны.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства экономики.

Как будет работать программа

Так, в рамках новой инициативы средства в сумме до миллиона гривен можно будет получить ветеранам на открытие собственного дела, до 500 тыс. гривен — на собственное дело для второго супруга ветеранов, до 30 тыс. грн — на освоение специальности в сфере ІТ.

Как рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная, сейчас правительство нарабатывает ряд вариантов для разных групп ветеранов. Те, кто хочет стать предпринимателями или развивать собственный бизнес, которым занимались до войны, смогут воспользоваться грантовыми программами.

"Ключевым для государства в политике интеграции ветеранов в рынок труда является обеспечение их экономической независимости и права на достойный труд", — отметила представитель ведомства.

Ветераны смогут пройти переобучение за счет государства или получить грант на такое обучение.

По подсчетам Минэкономики, около 170 тысяч ветеранов желают заняться предпринимательством.

Также правительство будет стимулировать работодателей брать на работу ветеранов, компенсируя затраты на оплату труда.

Напомним, в Украине 1 февраля стартовала очередная волна подачи заявлений на микрогранты для собственного бизнеса по государственной программе "єРобота". Это можно сделать через сайт или мобильное приложение государственных услуг "Дія".