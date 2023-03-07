Гранти для бізнесу — уряд підготував нову програму підтримки українців

У квітні стартують нові грантові програми для бізнесу: хто зможе отримати
В Україні у квітні стартує нова програма для розвитку бізнесу. Нею зможуть скористатися виключно ветерани.
Про це повідомляє пресцентр Міністерства економіки.
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Як працюватиме програма
Так, у рамках нової ініціативи кошти у сумі до мільйона гривень можна буде отримати ветеранам на відкриття власної справи, до 500 тис. гривень — на власну справу для другого з подружжя ветеранів, до 30 тис. грн — на освоєння спеціальності у сфері ІТ.
Як розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, зараз уряд напрацьовує низку варіантів для різних груп ветеранів. Ті, хто захоче стати підприємцями чи розвивати власний бізнес, яким займались до війни, зможуть скористатись грантовими програмами.
"Ключовим для держави в політиці інтеграції ветеранів у ринок праці є забезпечення їх економічної незалежності та права на гідну працю", — зазначила представниця відомства.
Ветерани зможуть пройти перенавчання за рахунок держави або отримати грант на таке навчання.
За підрахунками Мінекономіки, близько 170 тисяч ветеранів мають бажання зайнятися підприємництвом.
Також уряд стимулюватиме роботодавців брати на роботу ветеранів, компенсуючи витрати на оплату праці.
Нагадаємо, в Україні 1 лютого стартувала чергова хвиля подачі заяв на мікрогранти для власного бізнесу за державною програмою "єРобота". Це можна зробити через сайт чи мобільний застосунок державних послуг "Дія".