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В Лас-Вегасе закроют легендарное казино из "11 друзей Оушена" — что произошло

16 мая 2024 16:33
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Знаменитая гостиница и казино the Mirage в Лас-Вегасе закрывается через 34 года.
Отель и казино The Mirage в Лас-Вегасе. Фото: travelnevada.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Отель и казино The Mirage в Лас-Вегасе, известный по многим голливудским фильмам, скоро закроется. Казино безостановочно работало 34 года.

Об этом сообщает CNN.

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Почему закроется The Mirage

Курорт на 3 000 номеров прекратит работу 17 июля, поскольку в нем будет продолжаться реконструкция. Она полностью изменит внешний вид The Mirage и уберет его тропическую тему.

Казино снова откроется в 2027 году под названием Hard Rock Las Vegas. Он будет с высокой башней в форме гитары высотой более 200 метров. Знаменитый "вулкан" разрушат, чтобы освободить место для новых номеров.

"Мы с нетерпением ждем начала увлекательного путешествия в новую эру, поскольку Hard Rock Las Vegas зажжет Стрип развлечениями, инновациями и гостеприимством мирового класса", — сообщила пресс-служба The Mirage.

Hard Rock будет представлен в Лас-Вегасе уже во второй раз. Ранее бренду принадлежала нынешняя гостиница Virgin.

Начиная с июля, более 3 000 сотрудников The Mirage будут уволены. Компания Hard Rock заявила, что выплатит выходное пособие в размере более 80 миллионов долларов.

В профсоюзе поваров, заявили, что работники, которых коснется сокращение, будут получать 2 000 долларов за каждый год работы с возможностью вернуться, когда отель снова откроется. Стоит отметить, что повара представляют около половины сотрудников The Mirage

Чем известно казино The Mirage

Открытое в 1989 году магнатом Стивом Винном, казино The Mirage положило начало эре роскошных курортов Лас-Вегаса и стало первым, на территории которого был "вулкан".

Казино The Mirage у Лас-Вегасі
Вид на казино The Mirage у Лас-Вегасі. Фото: the-sun.com

Также в The Mirage проводились шоу белых тигров Зигфрида и Роя и шоу Цирка дю Солей под музыку The Beatles. Кроме того, казино послужило местом съемки многих известных голливудских картин, таких как "Волк с Уолл-Стрит", "Одиннадцать друзей Оушена" и "Марс атакует", а также многих других.

Напомним, социальные сети Facebook и Instagram попадут под расследование ЕС относительно потенциальных нарушений правил, касающихся онлайн-контента и безопасности детей. Компании угрожают огромные штрафы.

Также мы писали, что в Украине заблокировано более 2500 вебсайтов, которые обеспечивали деятельность проведения азартных игр. Только на апрель 2024 года расследуется более 450 уголовных правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр.

США
казино
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