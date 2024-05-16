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Facebook та Instagram загрожує розслідування ЄС — чим соцмережі шкодять дітям

16 травня 2024 16:12
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Meta загрожує розслідування ЄС щодо ризиків для безпеки дітей
Американський підприємець та засновник Meta Марк Цукерберг. Фото: James Martin/CNET
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Соціальні мережі Facebook і Instagram потраплять під розслідування ЄС щодо потенційних порушень правил, які стосуються онлайн-контенту та безпеки дітей. Компанії загрожують величезні штрафи.

Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається в заяві регулятора, технологічні компанії зобов'язані робити більше для боротьби з незаконним та шкідливим контентом на своїх платформах відповідно до Закону Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA), який набув чинності минулого року.

Європейська комісія заявила, що вирішила розпочати поглиблене розслідування щодо Facebook та Instagram через побоювання, що вони належним чином не вжили заходів щодо усунення ризиків для дітей. У вересні компанія Meta подала звіт про оцінку ризиків.

"Комісія стурбована тим, що системи Facebook та Instagram, включаючи їхні алгоритми, можуть стимулювати поведінкові залежності у дітей, а також створювати так звані "ефекти кролячої нори". Крім того, Комісія також стурбована методами забезпечення віку та перевірки, які використовують Meta", — зазначається в заяві голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Занепокоєння регулятора пов'язані з доступом дітей до неприйнятного контенту.

Meta вже перебуває під прицілом ЄС через дезінформацію про вибори, що є ключовою проблемою напередодні вирішальних виборів до Європейського парламенту наступного місяця. Порушення DSA можуть призвести до штрафів до 6% від річного глобального обороту компанії.

Нагадаємо, американський мільярдер і магнат нерухомості Френк МакКорт заявив, що він збирає консорціум для придбання американського бізнесу TikTok. Інвестори сподіваються отримати вигоду від нового федерального закону, який вимагає, щоб китайська материнська компанія TikTok продала популярну платформу. Інакше соцмережа буде заборонена.

Також ми розповідали, що компанію Ілона Маска звинуватили у поганих умовах праці. Рівень травматизму на об'єктах SpaceX у 2023 році продовжував перевищувати середній показник по галузі.

Європейський союз
Facebook
соцмережі
Instagram
Марк Цукерберг
Meta
технології
бізнес

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