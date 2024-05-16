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У Лас-Вегасі закриють легендарне казино з "11 друзів Оушена" — що сталося

16 травня 2024 16:33
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Знаменитий готель та казино the Mirage у Лас-Вегасі закривається через 34 роки
Готель та казино The Mirage у Лас-Вегасі. Фото: travelnevada.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Готель та казино The Mirage у Лас-Вегасі, який відомий за багатьма голлівудськими фільмами, незабаром закриється. Казино безупинно працювало 34 роки.

Про це повідомляє CNN.

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Чому закриється The Mirage

Курорт на 3 000 номерів припинить свою роботу 17 липня, оскільки в ньому триватиме реконструкція. Вона повністю змінить зовнішній вигляд The Mirage та прибере його тропічну тематику.

Казино знову відкриється у 2027 році за назвою Hard Rock Las Vegas. Він буде із високою вежею у формі гітари висотою понад 200 метрів. Відомий "вулкан" зруйнують, щоб звільнити місце для нових номерів.

"Ми з нетерпінням чекаємо початку захопливої подорожі в нову еру, оскільки Hard Rock Las Vegas запалить Стріп розвагами, інноваціями та гостинністю світового класу", — повідомила пресслужба The Mirage.

Hard Rock буде представлено у Лас-Вегасі вже вдруге. Раніше бренду належав нинішній готель Virgin.

Починаючи з липня, понад 3 000 співробітників The Mirage буде звільнено. Компанія Hard Rock заявила, що виплатить вихідну допомогу у розмірі понад 80 мільйонів доларів.

У профспілці кухарів заявили, що працівники, яких торкнеться скорочення, отримуватимуть 2 000 доларів за кожен рік роботи із можливістю повернутися, коли готель знову відкриється. Варто зазначити, що кухарі представляють близько половини співробітників The Mirage.

Чим відоме казино The Mirage

Відкрите в 1989 році магнатом Стівом Вінном, казино The Mirage започаткувало еру розкішних курортів Лас-Вегасу і стало першим, на території якого був "вулкан". 

Також у The Mirage проводились шоу білих тигрів Зігфріда та Роя та шоу Цирку дю Солей під музику The Beatles. Крім того, казино послужило місцем фільмування багатьох відомих голлівудських картин, таких як "Вовк з Волл-Стріт", "Одинадцять друзів Оушена" та "Марс атакує", а також багатьох інших.

Нагадаємо, соціальні мережі Facebook і Instagram потраплять під розслідування ЄС щодо потенційних порушень правил які стосуються онлайн-контенту та безпеки дітей. Компанії загрожують величезні штрафи.

Також ми писали, що в Україні заблоковано понад 2 500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор. Лише станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор.

США
казино
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гральний бізнес
туризм
реконструкція

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