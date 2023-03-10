Конфискация валюты — таможенники изъяли рекордную сумму на границе

Объем в 11,7 раза больше по сравнению с январем

В последний месяц зимы работники Государственной таможни конфисковали рекордную сумму валюты на границе из-за нарушения таможенных правил. Объем в 11,7 раза больше по сравнению с январем.

Об этом свидетельствуют данные Гостаможни.

Сколько валюты изъяли у украинцев

Как рассказали в ведомстве, за два месяца текущего года таможенникам удалось установить нарушения таможенных правил на 805 миллионов гривен. За это время на постах конфисковали валюты на 57 миллионов гривен. Большая часть пришлась на февраль — изъяли средств на 52,5 млн грн. Для сравнения — в январе сумма изъятой валюты составляла только 4,5 млн грн.

Сотрудники Гостаможни отмечают, что суммарно выявили 1675 таможенных нарушений за последние два месяца. Всего конфисковали предметы правонарушений на сумму более 126 миллионов гривен.

Что еще конфисковали незаконного

Так, кроме валюты, сотрудники таможни конфисковали промышленных товаров на 55 миллионов гривен, продовольствия — на 7 миллионов и почти на 6 миллионов — транспорта.

Отмечается, что таможня рассмотрела 382 дела о возбуждении таможенных правил, применив административное взыскание в виде штрафов на сумму 15 миллионов гривен. В государственный бюджет направили 8,5 миллиона гривен.

На рассмотрение судов передали 697 дел, где общая сумма нарушений составляет 204 миллиона гривен.

Напомним, ранее совместная операция Службы безопасности и БЭБ помогла ликвидировать масштабную схему "отмывания" теневых доходов, полученных от нелегального игорного бизнеса в Украине.

Также в феврале в Киевской области разоблачили руководителя благотворительного фонда, который за 7,5 тыс. долларов переправлял военнообязанных за границу.