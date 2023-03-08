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Українці за час війни витратили за кордоном шалену суму грошей: дані НБУ

8 березня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біженці за час війни витратили за кордоном шалену суму — дані НБУ
Сума у сім разів більша, ніж у 2021-му
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці за рік повномасштабної війни росії проти України активно витрачали гроші за кордоном. Сума, перерахована із банківських рахунків, у сім разів більша порівняно з показником 2021 року.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на дані пресслужби Національного банку України (НБУ).

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Відтік коштів за кордон

За інформацією Центробанку, із травня по грудень минулого року відтік коштів за кордон із банківських рахунків громадян України збільшився учетверо.

Кількість платежів, здійснених українцями за межами країни, збільшилась з 59,3 мільйона до 256,3 мільйона разів.

Громадяни з травня по грудень минулого року витратили за кордоном 361,4 мільярда гривень з банківських карток, виданими українськими банками. Йдеться про 189,7 млрд грн, які отримали у вигляді готівки, а також 171,7 млрд грн, якими розрахувались у магазинах картками.

Нацбанк уточнив, що левова частка операцій із виведення коштів — зняття готівки у банкоматах інших держав.

Сукупно в Україні та за кордоном громадяни здійснили у травні-грудні минулого року 5,2 млрд карткових транзакцій на суму 3,4 трлн гривень.

Скільки грошей переказали українці додому

За інформацією Нацбанку, за весь воєнний рік громадяни України перевели понад 13 млрд доларів на батьківщину. Водночас, у НБУ прогнозують погіршення ситуації із грошовими переказами додому.

Так, фахівці Національного банку вважають, щодо у 2023 році ситуація з переказом коштів погіршуватиметься. Очікується, що перекази трудових мігрантів знизяться з 16,4 млрд до 15,9 млрд доларів. Ймовірно, тому що багато хто з українців планує повернутися на батьківщину.

За даними Агентства ООН у справах біженців, близько восьми мільйонів українців минулого року залишили країну на тлі війни. Вони здебільшого знайшли прихисток у європейських країнах.

Найбільше число українців зосереджено в таких країнах:

  • Польща — 1,5 млн;
  • Німеччина — 1 млн;
  • Чехія — 486 тис;
  • Італія — 169 тис;
  • Іспанія — 161 тис;
  • Велика Британія — 158 тис.

Популярність безготівки в Україні

Як зазначили в НБУ, число операцій з використанням платіжних карток у травні — грудні минулого року становило 5,599 млрд, а загальна сума — 5 058,2 млрд гривень.

Показник на 1,4% вищий за кількістю, на 40,5% — за сумою у порівнянні зі значеннями довоєнного 2021 року.

Нагадаємо, упродовж 2022 року на тлі війни українці збільшили використання платіжних карток для безготівкових розрахунків всередині країни. Також суттєво зріс обсяг операцій із картками за кордоном.

Також ми писали, що в Україні на початку весни на валютному ринку очікується зміцнення гривні через традиційні сезонні фактори. Тому громадянам в цей період найвигідніше інвестувати у долар.

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