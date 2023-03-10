Конфіскація валюти — митники вилучили рекордну суму на кордоні

Обсяг у 11,7 раза більший порівняно із січнем

В останній місяць зими працівники Державної митниці конфіскували рекордну суму валюти на кордоні через порушення митних правил. Обсяг у 11,7 раза більший порівняно із січнем.

Про це свідчать дані Держмитниці.

Скільки валюти вилучили в українців

Як розповіли у відомстві, за два місяці поточного року митникам вдалося виявити порушення митних правил на 805 мільйонів гривень. За цей час на постах конфіскували валюти на 57 мільйонів гривень. Більша частина припала на лютий — вилучили коштів на 52,5 млн грн. Для порівняння — у січні сума вилученої валюти становила тільки 4,5 млн грн.

Працівники Держмитниці зауважують, що сумарно виявили 1675 митних порушень за останні два місяці. Загалом конфіскували предметів правопорушень на суму понад 126 мільйонів гривень.

Що ще конфіскували незаконного

Так, окрім валюти, співробітники митниці конфіскували промислових товарів на 55 мільйонів гривень, продовольства — на 7 мільйонів та на майже на 6 мільйонів — транспорту.

Зазначається, що митниця розглянула 382 справи щодо порушення митних правил, застосувавши адміністративне стягнення у вигляді штрафів на суму 15 мільйонів гривень. До державного бюджету спрямували 8,5 мільйона гривень.

На розгляд судів передали 697 справ, де загальна сума порушень сягає 204 мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше спільна операція Служби безпеки та БЕБ допомогла ліквідувати масштабну схему "відмивання" тіньових доходів, одержаних від нелегального грального бізнесу в Україні.

Також у лютому на Київщині викрили керівника благодійного фонду, який за 7,5 тис. доларів переправляв військовозобов'язаних за кордон.