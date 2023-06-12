Цены в Украине — как повлияет на ситуацию с продуктами Каховская катастрофа

Затопленные дворы на юге. Фото: google.com

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины рассказали, как повлияет на ситуацию с агропродуктами подрыв Каховской ГЭС. Там отметили, что ожидают определенный дефицит.

Об этом рассказал заместитель главы Минагро Виталий Головань во время эфира национального телемарафона "Єдині новини".

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Как отметил представитель ведомства, из-за подрыва дамбы потеряется некоторая часть урожая зерновых, однако объемы не будут критичны. Украинцы не испытают серьезного дефицита, поскольку еще в прошлом году аграрии в других областях выращивали альтернативу.

"Критического дефицита продукции в этом году мы не ощутим. Потому что в прошлом году мы уже потеряли значительную часть земель сельскохозяйственного назначения в этом регионе, и наши фермеры смогли переориентироваться. В частности, другие регионы взяли на себя значительный объем производства, особенно овощного", — пояснил чиновник.

Таким образом, будет потеряна только часть объема продукции, ведь основные оросительные земли на юге сосредоточены на левобережье Днепра. В то время как правобережная территория является серой зоной. Следовательно, ситуация в этом году не будет хуже, чем в прошлом. Ценовая динамика тоже не будет иметь существенных изменений.

Также ситуация с Каховской ГЭС прямо не нарушит функционирование зернового коридора. К этой инициативе не была включена портовая инфраструктура Николаева и Херсона, поэтому физических препятствий нет, кроме потенциальных рисков загрязнения.

Напомним, россияне взорвали не только дамбу, а также турбины и генераторы Каховской ГЭС. Только эти убытки обойдутся в минимум один миллиард долларов, не считая затрат на восстановление самой плотины.

Также мы писали, что подрыв Каховского водохранилища привел не только к смерти людей и животных, к разрушению сотен домов, но и к настоящей экологической угрозе. В ОК "Юг" опубликовали видео вида Черного моря с высоты птичьего полета, на котором видны экологические последствия террористических действий оккупантов.