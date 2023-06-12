Ціни в Україні — як вплине на ситуацію з продуктами Каховська катастрофа

Затоплені обійстя на півдні. Фото: google.com

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України розповіли, як вплине на ситуацію з агропродуктами підрив Каховської ГЕС. Там зазначили, що очікують на певний дефіцит.

Про це розповів заступник голови Мінагро Віталій Головань під час ефіру національного телемарафону "Єдині новини".

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Як зміниться ситуація з агропродукцією

Як зазначив представник відомства, через підрив дамби втратиться деяка частина урожаю зернових, проте обсяги не будуть критичні. Українці не відчують серйозного дефіциту, оскільки ще минулого року аграрії в інших областях вирощували альтернативу.

"Критичного дефіциту продукції в цьому році ми не відчуємо. Бо минулого року ми вже втратили значну частину земель сільськогосподарського призначення в цьому регіоні, і наші фермери змогли переорієнтуватися. Зокрема, інші регіони перебрали на себе значний обсяг виробництва, особливо овочевого", — пояснив посадовець.

Тож, буде втрачено лише частину обсягу продукції, адже основні зрошувальні землі на півдні зосереджені на лівобережжі Дніпра. Тоді як правобережна територія є сірою зоною. Відтак, ситуація цього року не буде гіршою, ніж торік. Цінова динаміка також теж не зазначає істотних змін.

Також ситуація із Каховською ГЕС прямо не порушить функціонування зернового коридору. До цієї ініціативи не була долучена портова інфраструктура Миколаєва й Херсона, тому фізичних перешкод немає, окрім потенційних ризиків забруднення.

Нагадаємо, росіяни підірвали не тільки греблю, а також турбіни та генератори Каховської ГЕС. Лише ці збитки обійдуться у щонайменше один мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення самої греблі.

Також ми писали, що підрив Каховського водосховища призвів не тільки до смерті людей і тварин, руйнування сотень будинків, а й до справжньої екологічної загрози. В ОК "Південь" опублікували відео вигляду Чорного моря з висоти пташиного польоту, на якому видно екологічні наслідки терористичних дій окупантів.