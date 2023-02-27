В Минагро определили критерии для определения критически важных предприятий

В Минагро утвердили критерии для определения критически важных с/х предприятий
В Министерстве аграрной политики Украины утвердили критерии по определению предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики в сельскохозяйственной сфере в особый период. Они могут представлять списки бронирования работников.
Об этом проинформировал пресс-центр ведомства.
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О каких критериях идет речь
В Минагро отметили, что критерии утверждены приказом от 21 февраля 2023 года №223.
Определять предприятия, важные для экономики, будут по следующим критериям:
- предприятия, возделывающие земли сельскохозяйственного назначения на площади не менее 1 тысячи гектаров;
- имеют застрахованных работников не менее 50 человек;
- предприятия, основным видом деятельности которых является КВЭД.
При этом основанием для принятия решения об определении предприятия важным для экономики в с/х отрасли является соответствие двум критериям.
Сейчас предприятия, обрабатывающие более 1 тыс. га, могут подавать заявки на определение предприятия критически важным через Государственный аграрный реестр. Остальные предприятия — в установленном порядке.
Бронирование работников
Украинские предприятия, учреждения и организации, критически важные для экономики в сфере сельского хозяйства, должны подавать список военнообязанных лиц, которых нужно забронировать в Минагро через кабинет бронирования.
В частности, бронирование распространяется на руководителей и заместителей, а также на 50% работников от общего количества.
Ранее мы сообщали, что в стране сохраняется значительная часть тенизации рынка труда. Так, работодатели много вакансий предлагают без надлежащего оформления, как подработку. В таких условиях рассчитывать на легальную зарплату, социальные гарантии (больничные и т.п.), страховой стаж, украинцы не могут.
Напомним, в правительстве не называют точного количества граждан, которые сейчас находятся за границей. Предполагается, что речь идет от 5 до 7 миллионов украинцев. 90% из них планируют вернуться домой, однако остается неопределенность из-за работы, жилья и безопасности.