В Минагро определили критерии для определения критически важных предприятий

Предприятия могут представлять списки бронирования работников

В Министерстве аграрной политики Украины утвердили критерии по определению предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики в сельскохозяйственной сфере в особый период. Они могут представлять списки бронирования работников.

Об этом проинформировал пресс-центр ведомства.

О каких критериях идет речь

В Минагро отметили, что критерии утверждены приказом от 21 февраля 2023 года №223.

Определять предприятия, важные для экономики, будут по следующим критериям:

предприятия, возделывающие земли сельскохозяйственного назначения на площади не менее 1 тысячи гектаров;

имеют застрахованных работников не менее 50 человек;

предприятия, основным видом деятельности которых является КВЭД.

При этом основанием для принятия решения об определении предприятия важным для экономики в с/х отрасли является соответствие двум критериям.

Сейчас предприятия, обрабатывающие более 1 тыс. га, могут подавать заявки на определение предприятия критически важным через Государственный аграрный реестр. Остальные предприятия — в установленном порядке.

Бронирование работников

Украинские предприятия, учреждения и организации, критически важные для экономики в сфере сельского хозяйства, должны подавать список военнообязанных лиц, которых нужно забронировать в Минагро через кабинет бронирования.

В частности, бронирование распространяется на руководителей и заместителей, а также на 50% работников от общего количества.

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