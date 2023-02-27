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В Минагро утвердили критерии для определения критически важных с/х предприятий

27 февраля 2023 14:15
lis.jpg - Ксения Лисновская
В Минагро определили критерии для определения критически важных предприятий
Предприятия могут представлять списки бронирования работников
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Министерстве аграрной политики Украины утвердили критерии по определению предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики в сельскохозяйственной сфере в особый период. Они могут представлять списки бронирования работников.

Об этом проинформировал пресс-центр ведомства.

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О каких критериях идет речь

В Минагро отметили, что критерии утверждены приказом от 21 февраля 2023 года №223.

Определять предприятия, важные для экономики, будут по следующим критериям:

  • предприятия, возделывающие земли сельскохозяйственного назначения на площади не менее 1 тысячи гектаров;
  • имеют застрахованных работников не менее 50 человек;
  • предприятия, основным видом деятельности которых является КВЭД.

При этом основанием для принятия решения об определении предприятия важным для экономики в с/х отрасли является соответствие двум критериям.

Сейчас предприятия, обрабатывающие более 1 тыс. га, могут подавать заявки на определение предприятия критически важным через Государственный аграрный реестр. Остальные предприятия — в установленном порядке.

Бронирование работников

Украинские предприятия, учреждения и организации, критически важные для экономики в сфере сельского хозяйства, должны подавать список военнообязанных лиц, которых нужно забронировать в Минагро через кабинет бронирования.

В частности, бронирование распространяется на руководителей и заместителей, а также на 50% работников от общего количества.

Ранее мы сообщали, что в стране сохраняется значительная часть тенизации рынка труда. Так, работодатели много вакансий предлагают без надлежащего оформления, как подработку. В таких условиях рассчитывать на легальную зарплату, социальные гарантии (больничные и т.п.), страховой стаж, украинцы не могут.

Напомним, в правительстве не называют точного количества граждан, которые сейчас находятся за границей. Предполагается, что речь идет от 5 до 7 миллионов украинцев. 90% из них планируют вернуться домой, однако остается неопределенность из-за работы, жилья и безопасности.

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