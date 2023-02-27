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У Мінагро затвердили критерії для визначення критично важливих с/г підприємств

27 лютого 2023 14:15
lis.jpg - Ксенія Лисновська
У Мінагро визначили критерії для визначення критично важливих підприємств
Підприємства можуть подавати списки бронювання працівників
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Міністерстві аграрної політики України затвердили критерії з визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки у сільськогосподарській сфері в особливий період. Вони можуть подавати списки бронювання працівників.

Про це поінформував пресцентр відомства.

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Про які критерії йдеться

У Мінагро зазначили, що критерії затверджені наказом від 21 лютого 2023 року №223.

Визначати підприємства, важливі для економіки, будуть за такими критеріями:

  • підприємства, які обробляють землі сільськогосподарського призначення на площі не менше 1 тисячі гектарів;
  • мають застрахованих працівників щонайменше 50 осіб;
  • підприємства, основним видом діяльності яких є КВЕД.

При цьому підставою для ухвалення рішення про визначення підприємства важливим для економіки у с/г галузі є відповідність двом критеріям.

Зараз підприємства, що обробляють більше 1 тис. га можуть подавати заявки на визначення підприємства критично важливим через Державний аграрний реєстр. Решта підприємств — в установленому порядку.

Бронювання працівників

Українські підприємства, установи та організації, які є критично важливими для економіки у сфері сільського господарства, мають подавати список військовозобов’язаних осіб, яких потрібно забронювати до Мінагро через кабінет бронювання.

Зокрема, бронювання поширюється на керівників та заступників, а також 50% працівників від загальної кількості.

Раніше ми повідомляли, що в країні зберігається значна частина тінізації ринку праці. Так, роботодавці багато вакансій пропонують без належного оформлення, як підробіток. За таких умов розраховувати на легальну зарплатню, соціальні гарантії (лікарняні тощо), страховий стаж, українці не можуть.

Нагадаємо, в уряді не називають точної кількості громадян, які зараз перебувають за кордоном. Припускають, що йдеться від 5 до 7 мільйонів українців. 90% з них планують повернутися додому, проте залишається невизначеність через роботу, житло та безпеку.

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